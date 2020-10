Diretta Crotone Juventus/ Streaming video DAZN: risposte bianconere? (Serie A)

DIRETTA CROTONE JUVENTUS: SENZA IL “FATTORE” RONALDO…

Crotone Juventus sarà diretta dal signor Francesco Fourneau, e si gioca allo stadio Scida con calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 17 ottobre: la partita è valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I bianconeri cercano risposte sul campo, non giocano dal 2-2 dello stadio Olimpico ma hanno ricevuto in settimana la notizia del 3-0 a tavolino contro il Napoli, in attesa di ricorsi e controdecisioni ci sono 7 punti in classifica ma una situazione ancora in divenire, perché Andrea Pirlo deve ancora trovare la quadratura del cerchio. Il Crotone è ancora al palo: ha sempre perso in questo campionato, nelle due trasferte giocate ha subito quattro gol per volta e inevitabilmente deve iniziare a muovere la sua classifica, sapendo che i campioni d’Italia non sono esattamente la squadra migliore per farlo ma che ci devono provare, magari sfruttando il cantiere aperto della Vecchia Signora. Sarà allora interessante valutare l’andamento della diretta di Crotone Juventus, nel frattempo noi possiamo leggere brevemente le probabili formazioni della partita studiando le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA CROTONE JUVENTUS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Juventus sarà trasmessa sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder di Sky, e dunque l’appuntamento sarà aperto non solo agli abbonati alla piattaforma ma anche ai clienti Sky da almeno tre anni. Ovviamente questa partita sarà fruibile anche attraverso il servizio di diretta streaming video: bisognerà attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS

Per Crotone Juventus Giovanni Stroppa dovrebbe ritrovare Benali e Rivière ma i due, tra i big della squadra, dovrebbero accomodarsi soltanto in panchina. Davanti al portiere Cordaz la difesa sarà guidata da Djidji, in vantaggio su Marrone e che sarà affiancato da Magallan e Golemic; spazio poi a Molina e Reca sulle corsie laterali, mentre in mediana il regista sarà Cigarini con Zanellato e Crociata che potrebbero lasciare spazio a Petriccione e Vulic, anche se il tecnico deciderà all’ultimo. Davanti, a fare coppia con Simy, il favorito sarebbe Junior Messias ma attenzione alla possibilità che sia invece Siligardi a iniziare la partita.

La Juventus deve affrontare la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo e McKennie, mentre Ramsey si è infortunato con il Galles: il forfait di CR7 apre le porte all’esordio dal primo minuto di Federico Chiesa, perché Kulusevski giocherà davanti liberando la fascia destra. Possibile però che l’ex Fiorentina vada a sinistra con Cuadrado più a suo agio sull’altro versante; Morata sarà titolare in attacco perché Dybala non è ancora al 100%, a centrocampo il 3-0 a tavolino ha sbloccato la squalifica di Rabiot che dunque sarà disponibile per giocare da mezzala, Bentancur e Arthur si dividono i compiti in regia mentre davanti a Szczesny si va verso la conferma di Danilo da terzo centrale insieme a Bonucci e Chiellini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Crotone Juventus, con i bianconeri che sono chiaramente favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare 1,43 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il successo degli squali regolato dal segno 1 porta in dote una vincita che ammonta a 7,50 volte la giocata. Con il segno X per il pareggio mettereste in tasca una somma corrispondente a 4,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



