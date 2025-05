DIRETTA CROTONE JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta Crotone Juventus U23, che sarà naturalmente il terzo incrocio tra queste due squadre visto che i giovani bianconeri non avevano mai giocato nel girone C prima d’ora, ma sono stati costretti a “emigrare”, affrontando lunghe trasferte per tutto l’anno, a causa dell’arrivo del Milan Futuro in Serie C. Sia come sia, la doppia sfida nella stagione regolare ha fatto registrare una vittoria per parte: nel girone di andata la Juventus U23 viaggiava in zona playout o retrocessione, e qui allo Scida era caduta a fine novembre con autorete di David Puczka e gol di Enrico Oviszach, inutile il timbro di Simone Guerra.

Completamente rinata e affidata a Massimo Brambilla, la squadra bianconera ha invece dominato all’inizio di aprile: incredibile 4-1 con marcatori Vasilije Adzic (doppietta), Alessandro Pietrelli e Guerra su rigore, al Crotone era rimasto il gol della bandiera firmato da Guido Gomez. Oggi si torna in Calabria e le cose naturalmente possono essere molto diverse, dunque non resta che metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché finalmente è tutto pronto, e la diretta Crotone Juventus U23 ci può fare compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

CROTONE JUVENTUS U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Crotone Juventus U23 sarà in televisione per gli abbonati a Sky Sport, quindi con diretta streaming video che sarà fornita dai servizi collegati, che sono Sky Go e Now Tv, ma anche su Rai Play per tutti.

CROTONE JUVENTUS U23: ECCO IL BIG-MATCH

Non ci possono essere dubbi, questo è il big-match del secondo turno dei playoff di Serie C: parliamo della diretta Crotone Juventus U23, che si giocherà allo stadio Ezio Scida alle ore 20.00 di oggi, mercoledì 7 maggio 2025. È una partita che ricorda sfide di lusso nella città calabrese, anche se ovviamente contro la prima squadra bianconera. Il Crotone è al debutto nei playoff grazie al quarto posto in stagione regolare che ha portato all’esenzione dal primo turno, un po’ più di freschezza potrebbe fare comodo contro una rivale che è in grande crescita e certamente in ottima forma.

La diretta Crotone Juventus U23 metterà infatti in evidenza anche i giovani bianconeri, che a lungo hanno lottato per la salvezza, poi sono cresciuti fino a raggiungere il nono posto e con esso i playoff, infine domenica sera hanno firmato un vero e proprio capolavoro andando a vincere addirittura per 1-5 sul campo di un’altra big del girone C come il Benevento. L’avvertimento quindi è partito forte e chiaro, i bianconeri potrebbero essere una mina vagante pericolosa per tutti: cosa ci dirà la diretta Crotone Juventus U23?

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS U23

Emilio Longo ha avuto dieci giorni per preparare i suoi, nelle probabili formazioni per la diretta Crotone Juventus U23 potremmo schierare i padroni di casa calabresi secondo il modulo 4-2-3-1. D’Alterio sarà l’estremo difensore, che sarà protetto dai due centrali Cargnelutti e Armini più i due terzini Guerini e Groppelli; in mezzo al campo agiranno invece Vinicius e Gallo; abbiamo poi il reparto offensivo del Crotone, con il trequartista Tumminello più le ali Silva e Vitale alle spalle del centravanti Gomez.

Facile pensare invece che per Massimo Brambilla ci sia continuità dopo il trionfo di Benevento. Per la Juventus U23 ecco quindi Afena-Gyan e Guerra nel tandem d’attacco, con Pietrelli e Cudrig come esterni e un terzetto invece nel cuore del centrocampo della Next Gen, con Comemencia e Faticanti ai fianchi di Macca. Il modulo bianconero è il 3-5-2, a ritroso ci resta la difesa con Turicchia, Scaglia e Turco davanti al portiere, che sarà Daffara.