DIRETTA/ Crotone Latina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (10 Marzo 2024)

DIRETTA CROTONE LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Crotone Latina sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara, vi mostriamo le statistiche più interessanti. Padroni di casa che arrivano al match dopo aver battuto con il risultato di 0-1 il Messina. Inizia ad avere effetto la cura Baldini per il Crotone che si ritrova il momento al settimo posto in classifica con 46 gol fatti e 36 subiti, dieci in meno. La squadra calabrese possiede un grande attacco, potendo vantare la presenza di due giocatori come Guido Gomez e Marco Tumminello.

L’aspetto da migliorare è sicuramente quello difensivo. Una vittoria oggi potrebbe significare avvicinarsi sempre più alle posizioni nobili dei playoff. Dall’altra parte scende in campo il Latina. La squadra laziale ha 41 punti conditi da 32 gol fatti e 6 in più subiti. Una vittoria oggi potrebbe significare rimanere ancorata al treno che porta direttamente ai playoff con il Crotone, distante appena 5 punti in classifica. (Marco Genduso)

CROTONE LATINA: SQUALI PER RIPRENDERSI!

Pronti insieme a voi per immergerci nella diretta di Crotone Latina, gara valevole per il 31esimo turno di Serie C che ha l’ora X segnata per oggi 10 marzo alle ore 20,45. La squadra in maglia blu e rossa, ha recentemente vissuto una ripresa dopo alcune sconfitte. La vittoria nell’ultima partita per 1-0 contro il Messina non solo ha regalato un prezioso successo alla squadra, ma ha anche contribuito a riacquistare fiducia.

La squadra si è guadagnata il settimo posto in classifica. Dopo aver subito alcune battute d’arresto, il Latina cercherà di riscattarsi in questo confronto. La sconfitta nell’ultima uscita contro il Crotone ha certamente alimentato la voglia di riscatto.

CROTONE LATINA: PROBABILI FORMAZIONI

Adesso sposteremo l’attenzione dalla diretta di Crotone Latina alle probabili formazioni, con la speranza di inquadrare insieme i possibili protagonisti del match uscente. D’Ursi avrà un ruolo centrale nel rifinire il gioco della squadra calabrese. Con la sua abilità nel costruire e distribuire, D’Ursi si colloca al centro della fase creativa del Crotone, essendo il principale artefice degli assist.

Nel Latina, sarà Grecco a occupare il ruolo di mediano difensivo, ma con un vizio particolare per il gol. La sua presenza nel cuore del centrocampo non solo fornirà solidità difensiva, ma aggiungerà un elemento offensivo alla squadra.

CROTONE LATINA, LE QUOTE

Osserviamo insieme le quote per la diretta di Crotone Latina sul sito della Snai: il segno 1 viene fissato a 1,8 mentre il pareggio distinto dal segno X a 2,5. Una vittoria nerazzurra invece è quotata 2,8.











