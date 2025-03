DIRETTA CROTONE LATINA, DUE PIAZZAMENTI DA CONSOLIDARE

In campo sabato 29 marzo 2025 alle ore 15:00 con la diretta Crotone Latina. Presso lo Stadio Ezio Scida i rossoblu vogliono mantenersi in serie positiva anche in questo turno di campionato per poi arrivare il più in alto possibile nella zona playoff. Attualmente in quarta posizione grazie ai suoi quarantotto punti, i calabresi arrivano dal pari esterno senza reti maturato in casa del Catania ed hanno l’obiettivo di non farsi scavalcare dal Benevento, dietro due lunghezze alle loro spalle. Il terzo posto occupato dal Monopoli è invece lontano cinque punti.

Il Latina rimane invece la prima squadra matematicamente salva ritrovandosi in quindicesima posizione con i suoi ventotto punti. Alla Casertana ne occorrono altri sei per agganciare i nerazzurri che vogliono in ogni caso evitare di disputare il playout al termine della stagione in corso. Sconfitta la Juventus Next Gen, i Pontini hanno poi pareggiato a loro volta contro il Sorrento, accorciando le distanze dal Foggia che si frappone proprio tra i Leoni Alati ed i Costieri.

DIRETTA CROTONE LATINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile seguire la diretta Crotone Latina se si è in possesso di una regolare iscrizione a Sky. Gli abbonati avranno dunque modo di vedere la partita in televisione sintonizzandosi sul canle Sky Sport 255. Se si avrà invece l’intenzione di non perder alcun istante del match senza stare davanti alla tv si potrà usare lo streaming di Sky Go.

CROTONE LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le indiscrezioni emerse nelle scorse ore ci parlano di un 4-2-3-1 con D’Alterio, Rispoli, Cargnelutti, Armini, Groppelli, Stronati, Gallo, Ricci, Tumminello, Vitale e Murano per le probabili formazioni della diretta Crotone Latina nelle idee di mister Longo. Il modulo 3-4-2-1 con Basti, Vona, Marenco, Berman, Rapisarda, Petermann, Gatto, Scravaglieri, Riccardi, Improta e Zuppel dovrebbe essere invece la soluzione adottata dal tecnico Roberto Buscaglia per gli ospiti.

DIRETTA CROTONE LATINA, LE QUOTE

Le quote proposte dai vari bookmakers per la diretta Crotone Latina non sembrano affatto lasciare ami margini di successo agli ospiti. I padroni di casa sono infatti i principali favoriti per la conquista della posta in palio e ad eempio Sisal paga solo 1.48 appunto per il segno 1. Già il pareggio risulta improbabile con l’x fissato a 4.00 mentre il 2, equivalente al trionfo dei nerazzurri, è infine quotato addirittura a 6.00.