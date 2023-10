DIRETTA/ Crotone Messina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA CROTONE MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Crotone Messina sta per cominciare: presentiamo la partita dell’undicesima giornata di Serie C analizzando il rendimento tenuto fino a questo momento in campionato da calabresi e siciliani. Il Crotone ha raccolto 16 punti in classifica, pur con tanti e alti e bassi: ci sono infatti cinque vittorie, un solo pareggio e quattro sconfitte in dieci giornate, alla fine il conto è abbastanza equilibrato come confermano i 15 gol segnati e gli altrettanti subiti, che portano ovviamente a zero il valore della differenza reti del Crotone.

Il Messina invece ha una partita da recuperare e appena 10 punti in classifica, frutto di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, potremmo definirlo come un equilibrio ma a livello più basso, come indica la differenza reti (-1), causata da nove gol segnati in campionato a fronte dei 10 incassati. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Crotone Messina comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CROTONE MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Crotone Messina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Crotone Messina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

CROTONE MESSINA, CALABRESI FAVORITI!

La diretta Crotone Messina, in programma domenica 29 ottobre alle ore 14:00, racconta della sfida tra due squadre che stanno vivendo un momento di forma recente diverso. I pitagorici sono reduci da due vittorie consecutive rispettivamente contro Foggia e Giugliano, entrambe per 2-1. Il miglior modo per riscattarsi dopo la caduta per 2-1 contro il Taranto.

Il Messina invece dall’1-0 inflitto al Giugliano ha pian piano peggiorato la propria situazione. Infatti è arrivato prima il pareggio col Picerno in trasferta e poi la sconfitta in casa con il Brindisi. Ora la classifica vede il Messina al quindicesimo posto, virtualmente salvi seppur solo per la differenza reti. Sorride sicuramente di più il Crotone che è attualmente quinto.

DIRETTA CROTONE MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Crotone Messina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Dini, terzetto difensivo con Bove, Loiacono e Leo. Gli esterni saranno Crialese e Tribuzzi con Petriccione e Vitale al centro. D’Ursi sarà il trequartista con il tandem offensivo Tumminello e Gomez.

Risponde il Messina con il 4-2-3-1 con tra i pali Fumagalli. Retroguardia con Salvo, Ferrara, Manetta e Ortisi. In mediana Franco e Frisenna. La batteria dei trequartisti è composta da Cavallo, Ragusa e Emmanuss. In avanti Plescia.

DIRETTA CROTONE MESSINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Crotone Messina danno per favorita la squadra di casa a 1.68. Secondo sisal la X vale 3.45 mentre il 2 fisso a 4.70.

Più alta la quota dell’Over 2.5 rispetto a quella dell’Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.52. Il segno Gol è offerto a 2.10 mentre il No Gol a 1.64.











