Diretta Crotone Milan/ Streaming video tv: rossoneri per la conferma (Serie A)

Crotone Milan è in diretta dallo stadio Ezio Scida, e si gioca alle ore 18:00 di domenica 27 settembre: la partita rappresenta il primo posticipo nella 2^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I rossoneri sono favoriti anche per essere più avanti nella preparazione: hanno esordito battendo il Bologna a San Siro ma hanno anche giocato due partite di Europa League per i turni preliminari, dunque è chiaro che in questo momento la condizione sorrida alla squadra di Stefano Pioli. Tornato in Serie A dopo due anni, il Crotone allenato dall’ex Giovanni Stroppa ha avuto un duro impatto con questo torneo: a Marassi è maturata una sconfitta netta contro il Genoa, che virtualmente sarebbe un avversario per la salvezza. Chiaro, era solo la prima partita; tuttavia gli squali hanno già imparato che dovranno sudare sette camicie ogni settimana per portare a casa la permanenza nel massimo campionato. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Crotone Milan; mentre aspettiamo che la partita dello Scida prenda il via possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Crotone Milan è un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Serie A, che trovate al numero 202 del vostro decoder; tutti i clienti potranno ovviamente affidarsi all’applicazione Sky Go, che permette di seguire questa partita di campionato anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Stroppa ha già problemi in Crotone Milan: out ancora Benali, è assente anche Rivière che ne avrà per un mese. In mediana dunque Eduardo Henrique dovrebbe essere una delle due mezzali, sull’altro versante agirà l’ex Zanellato che farà compagnia a Cigarini, esperto regista che ha in mano le chiavi della squadra. La difesa a protezione di Cordaz sarà composta da Magallan, Marrone e Golemic (anche Cuomo è infortunato), sulle corsie laterali dovrebbero agire Rispoli e Molina con Junior Messias che sarà il partner offensivo di Simy, la presenza del già citato Molina trasforma quasi la squadra in un 3-4-3 in fase d’attacco.

Il solito Milan di Pioli, ormai senza sorprese fin dal post-lockdown e anche prima, giocherà allo Scida: cambia però l’attacco vista la positività di Ibrahimovic, dunque Rebic dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione andando ad agire da prima punta con il supporto di Calhanoglu, sugli esterni sia Castillejo (pur non al top della condizione) che Saelemaekers sarebbero titolari. A fare da cerniera mediana saranno Kessie e Bennacer, dunque Tonali dovrebbe essere indirizzato verso un’altra panchina salvo sorprese dell’ultimo minuto; a protezione di Gianluigi Donnarumma ci saranno Gabbia e Kjaer, Calabria sarà il terzino destro con Theo Hernandez sull’altro versante.

Leggendo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Crotone Milan leggiamo subito come i rossoneri siano nettamente favoriti: la loro vittoria è regolata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,43 volte la messa sul piatto, mentre il segno 1 per il successo casalingo degli squali porta in dote una vincita che ammonta a 6,75 volte quello che avrete puntato. Per quanto riguarda il pareggio, identificato dal segno X, con questo pronostico azzeccato intaschereste 4,75 volte la giocata.

