DIRETTA/ Crotone Monopoli video streaming tv: sei precedenti, solo vittorie calabresi (21 aprile 2024)

La storia dietro la diretta di Crotone Monopoli comincia tre anni fa nella stagione 2021/22, da quell’anno in poi le due squadre si affrontarono costantemente fino ad oggi mettendo a referto il risicato numero di 6 precedenti. Questi capitoli di storia della Serie C gir. C però denotano, seppur con un esiguo numero, che il Crotone ha vinto tutte e sei le gare. Sembra che per il Monopoli non ci sia storia, ma stando attenti notiamo come queste partite sono state tutt’altro che scontate, basti ricordare il 2-1 dello scorso 7 gennaio.

Una partita in cui Starita ha rischiato di fare una doppietta che avrebbe riportato a galla il Monopoli, anche se poi va anche detto che ci sono stati due 3-0 che hanno dimostrato come il Crotone abbia un certo feeling con la squadra pugliese. Vitale sembra avere un certo talento per il gol contro i biancoverdi, avendo segnato due gol contro di loro nelle ultime due partite, come dimenticare un colpo di testa sotto uno strano sole invernale infatti. Arriverà anche la settima? Scopriamolo insieme, ormai manca poco alla diretta di Crotone Monopoli. (agg. Gianmarco Mannara)

CROTONE MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta di Crotone Monopoli: nessuna novità dunque visto che da tutta la stagione la pay tv satellitare offre ai propri abbonati le sfide relative al campionato di Serie C. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming su Sky Go, servizio via internet di cui possono sempre usufruire gli abbonati Sky per seguire i match di terza serie.

CROTONE MONOPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI

La diretta di Crotone Monopoli metterà a confronto due realtà che rischiano di veder sfuggire via i rispettivi obiettivi stagionali. Pitagorici a rischio play off, non si ferma la crisi attraversata dal Crotone che pur è riuscito a pareggiare in casa della Juve Stabia già promossa in Serie B nell’ultimo turno, ma non vince da 6 partite consecutive e mantiene al momento solo 2 punti di vantaggio sull’undicesimo posto.

La rincorsa del Monopoli verso la salvezza si è interrotta nell’ultimo turno di campionato, con i Gabbiani sconfitti in casa contro il Taranto dopo tre vittorie consecutive. La formazione pugliese resta a -2 dalla salvezza diretta, servirà un altro colpaccio esterno con il Monopoli che è reduce da tre vittorie consecutive in trasferta, avendo espugnato in serie nelle ultime partite fuori casa in campionato i campi di Audace Cerignola, Benevento e Giugliano. Fischio d’inizio alle ore 20 allo “Scida”.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MONOPOLI

Chi scenderà in campo nella diretta Crotone Monopoli, con le due squadre che inseguono play off e salvezza in un crocevia importantissimo? Per il Crotone, Lamberto Zauli continuerà col suo “albero di Natale”, 4-3-2-1 con D’Alterio in porta, difesa a quattro con Leo, Papini, Gigliottie Crialese. Nel terzetto di centrocampo ci sarà spazio per Zanellato, Vinicius e Stronati mentre D’Errico e D’Ursi si muoveranno a sostegno dell’unica punta, Tumminello. Difesa a tre anche per il Monopoli allenato da Roberto Taurino, lo schema di riferimento sarà il 3-4-2-1 con Gelmi in porta, Fornasier, Bizzotto e Angileri titolari nella retroguardia; Viteritti, Borello, De Risio, Iaccarino, Barlocco saranno i cinque con Viteritti e Barlocco in particolare che si muoveranno sulle fascie; Grandolfo e Tommasini faranno coppia sul fronte offensivo.

CROTONE MONOPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno piazzare una scommessa sulla diretta Crotone Monopoli, le quote suggerite da Snai aiutano a capire quali sono i rapporti di forza previsti tra le due squadre. Decisamente favoriti i pitagorici, il Crotone viene quotato 1.83 per una vittoria, mentre viene proposta a 3.30 la quota relativa al pareggio. In caso di successo del Monopoli, quota di 3.75 per tutti coloro che avranno scommesso sui Gabbiani.











