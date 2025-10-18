Diretta Crotone Monopoli streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA CROTONE MONOPOLI (RISULTATO 0-0), TANTO NERVOSISMO

Continua la diretta del match valido per il campionato di serie C Girone C tra Crotone e Monopoli, due delle squadre più forti della categoria. Entrambe sono partite forte e con l’obiettivo di portare a casa la vittoria, ma dopo un ottimo inizio la gara ha vissuto una fase di parziale stallo a centrocampo, senza particolari occasioni, da ambo le parti.

Al minuto 18 occasione Monopoli che su punizione crea una chance pericolosa ma alla fine risulta un nulla di fatto, da ambo le parti. Gara che si innervosisce con un paio di ammoniti e giocatori fermi a terra, la prima mezzora scorre senza grandissime occasioni e la sfida resta con molta animosità e tensione (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA CROTONE MONOPOLI: DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre quando si parla di Serie C, la diretta Crotone Monopoli in tv è disponibile sui canali del satellite per gli abbonati, con la diretta streaming video garantita invece da Now Tv.

DIRETTA CROTONE MONOPOLI (RISULTATO 0-0), CHANCE OSPITE

Comincia la diretta del match valido per la decima giornata di campionato di serie C Girone C tra Crotone e Monopoli, due squadre di alta classifica e che vogliono quest’oggi entrambe legittimare le proprie ambizioni. I padroni di casa in particolare sognano di avvicinare l’obiettivo serie B, intanto comincia la sfida!

Minuto 2 e ci prova subito Scipioni per il Monopoli, la palla termina di poco a lato. Il Crotone fa la gara e si rende pericoloso con Maggio il cui tiro viene deviato in corner dal portiere, i padroni di casa provano a rendersi pericoloso ma la difesa ospite spazza. Gara equilibrata con entrambe le squadre che tentano di trovare il vantaggio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA CROTONE MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Statistiche che precedono la diretta di Crotone Monopoli? Eccole qui, in maniera tale da capire sia i trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde ma anche per capire chi avrà le maggiori probabilità di portare a casa i tre punti. Il Crotone continua a essere una delle squadre più propositive del girone: 60% di possesso medio, 2,1 xG e 7,6 tocchi in area avversaria a partita. Il 68% delle azioni pericolose nasce dalla catena di destra, dove la squadra trova ampiezza e continuità di spinta.

Il Monopoli risponde con un calcio diretto e verticale: 1,4 xG con appena 46% di possesso, ma un’efficacia notevole sui ribaltamenti con il 42% dei gol arriva da azioni di transizione. I calabresi dominano anche nei dati atletici (10,8 km per giocatore) ma pagano in disciplina (3,2 gialli di media), mentre il Monopoli è più ordinato (1,7 ammonizioni a gara). Dal punto di vista temporale, il Crotone segna di più nella ripresa (65% delle reti dopo l’intervallo), mentre i pugliesi sono più pericolosi nei primi 25 minuti. Ora passiamo al commento live della diretta di Crotone Monopoli, si cominicia! (agg. Gianmarco Mannara)

MATCH IN ZONA PLAYOFF!

È sfida in zona playoff la diretta Crotone Monopoli, la partita dello stadio Scida che si gioca alle ore 14:30 di sabato 18 ottobre è valida per la decima giornata nel girone C di Serie C 2025-2026 e ci presenta due squadre separate da 5 punti in classifica, meglio gli squali che vedono anche vicino il primo posto.

Il Crotone è partito molto bene, ha avuto alcuni momenti di sbandamento (sconfitta interna contro la Casertana) ma arriva adesso da un doppio 3-0, rifilato al Picerno e poi al Foggia in trasferta, si è rimesso totalmente a correre e rimane una squadra capace di blindare la sua difesa, che si gioca la promozione diretta.

Tecnicamente sarebbe questo l’obiettivo del Monopoli, che non ci era andato lontanissimo lo scorso anno; i gabbiani però sono entrati in un brutto periodo e infatti dopo aver vinto a Latina sono incappati in due sconfitte casalinghe, tra cui quella contro la Cavese, e due pareggi deludenti contro Altamura e Sorrento.

Avendo giocato tre di queste gare al Veneziani, è chiaro che ci sia delusione per come sono andate le cose; anche i pugliesi tuttavia hanno il tempo di recuperare e fare qualche passo avanti, la diretta Crotone Monopoli è tosta ma chissà che proprio oggi possa arrivare la partita del riscatto per la squadra biancoverde.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MONOPOLI

Valutiamo allora la diretta Crotone Monopoli con le scelte di campo da parte dei due allenatori: Emilio Longo punta sul 4-2-3-1 ma non ci sarà lo squalificato Vinicius, a centrocampo allora possibile spazio per Stronati o Calvano con Sandri a completare il tandem, Berra e Cargnelutti i due centrali davanti al portiere Merelli mentre i terzini saranno Andreoni e Walter Guerra, sulla trequarti attenzione allo schieramento possibile con Guido Gomez alle spalle di Murano e due esterni in Zunno e Matteo Maggio, a giocarsi il posto però può anche essere Kevin Bruno, che sia più avanti o più indietro.

È un 3-5-2 quello di Alberto Colombo per un Monopoli che potrebbe riproporre Salvatore Longo in avanti insieme a Maguette Fall, ma Tirelli potrebbe anche avere il posto confermato anche perché è il cannoniere dei gabbiani con 3 gol; Viteritti e Oyewale gli esterni stando però attenti a Giovanni Volpe sulla sinistra, Falzerano e Battocchio confermati in mezzo con Calcagni che invece insidia Scipioni, in difesa potrebbe essere Angileri a completare un reparto che come detto si schiera a tre e viene dunque completato da Ronco e Piccinini, in porta per la squadra pugliese andrà Piana.