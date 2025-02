DIRETTA CROTONE MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Crotone Monopoli? Cerchiamo di capire insieme chi potrebbe avere la mwglio e chi no: numeri offensivi nettamente superiori rispetto al Monopoli, con una media di 1.96 gol segnati a partita contro 1.26. Tuttavia, la squadra pugliese si difende meglio, subendo solo 0.59 reti a gara, rispetto all’1.41 del Crotone. Le percentuali indicano che il Crotone è abituato a partite con tanti gol: il 96.3% delle sue gare ha visto almeno due reti (Over 1.5), mentre il Monopoli si ferma al 51.85%. Anche nel caso degli Over 2.5, la differenza è evidente: 70.37% per il Crotone contro appena il 29.63% degli ospiti.

Dal punto di vista disciplinare, il Monopoli è più corretto, avendo ricevuto meno cartellini gialli (54 contro 74). Inoltre, i pugliesi vantano ben 13 clean sheet contro i 7 dei calabresi, dimostrando una maggiore solidità difensiva. Il Crotone, quindi, farà leva sulla sua capacità di segnare con facilità, mentre il Monopoli cercherà di sfruttare la propria organizzazione difensiva per limitare i danni e colpire al momento giusto. Vediamo adesso al commento live della diretta di Crotone Monopoli. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Crotone Monopoli, dove seguirla in streaming video

Anche la diretta Crotone Monopoli dello Stadio Ezio Scida potrà essere vista in televisione dalle migliaia di tifosi pugliesi e calabresi grazie a Sky Sport ma anche da computer o iphone, in streaming video su SkyGo o NowTv

Crotone Monopoli, la situazione in alta classifica

La diretta Crotone Monopoli andrà in scena alle ore 15.00: si affrontano due squadre che stanno disputando un’ottima stagione che occupano le prime posizioni della classifica e lottano per la promozione diretta o per un posto il più favorevole possibile nei playoff di fine anno.

Ipadroni di casa sono saldi con un posto nei playoff e occupano il quinto posto in classifica con 43 punti, gli ospiti invece possono puntare alla promozione diretta essendo al terzo posto in classifica con 49 punti. Il Crotone arriva alla partita da una sconfitta 2-1 con l’Avellino mentre il Monopoli si presenta dopo un pareggio 1-1 contro il Team Altamura.

Diretta Crotone Monopoli, probabili ventidue in campo

Per l’importante partita i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-4-1-1 di mister Emilio Longo con Sassi in porta, difesa formata da Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale e Groppelli, Vitale e Oviszach sulle fasce con Vinicius e Gallo a completare il centrocampo, Tumminiello alle spalle di Gomez unica punta.

Gli ospiti invece saranno messi in campo dal tecnico Alberto Colombo con un 3-5-2 con Vitale in porta, Viteritti, Miceli e Pace, al posto dello squalificato Angileri, difensori centrali, Contessa e Valenti gli esterni con Bulevardi, Battocchio e Falzerano in mezzo al campo, coppia d’attacco formata da Bruschi e Grandolfo

Scommessa Crotone Monopoli, quote e possibile esito finale

La diretta Crotone Monopoli sarà sicuramente una gara interessante e divertente a cui assistere, le due squadre sono ben allenate e con un’idea di calcio offensivo e per questo la partita dovrebbe regalare tante emozioni, con ribaltamenti di fronti e occasioni da gol una dietro l’altra, i padroni di casa poi nelle ultime 9 partite hanno subito solamente due sconfitte riuscendo a portarsi via molti punti, lo stesso vale per gli ospiti che hanno vinto 6 delle ultime 10 partite.

È difficile quindi trovare un favorito ma guardando i siti di scommesse, come Sisal, possiamo vedere che la vittoria del Crotone ha la quota più bassa pari a 2.05, la quota intermedia è quella della vittoria del Monopoli data a 3.10, mentre il pareggio è quotato 3.25