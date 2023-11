DIRETTA/ Crotone Monterosi Tuscia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (12 novembre 2023)

DIRETTA CROTONE MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Crotone e Monterosi sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relativamente a questa partita. Padroni di casa che si ritrovano all’ottavo posto con 18 punti raccolti in 12 partite. Crotone che ha ottenuto 5 successi e tre pareggi da inizio campionato risultando essere il terzo miglior attacco con 18 reti realizzate. Restando in tema offensivo brillano i due attaccanti Marco Tumminello e Guido Gomez. Per loro rispettivamente sei e cinque gol totalizzati da inizio campionato.

La squadra allenata da Lamberto Zauli sta cercando di invertire la rotta e la sfida di quest’oggi appare essere fondamentale per raggiungere le prime quattro posizioni. I gol subiti fino a questo momento risultano essere 18, un dato decisamente da migliorare se si vuole puntare alle zone più alte. Ospiti che presentano la seconda difesa più battuta dell’intero campionato con 23 reti prese. I gol realizzati sono 10 meno mentre la classifica li proietta all’ultimo posto con soltanto sei punti raccolti in 12 giornate. L’unica vittoria ottenuto in campionato è stata contro il Sorrento con il risultato di 0-2. (Marco Genduso)

CROTONE MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Crotone Monterosi Tuscia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Monterosi Tuscia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CROTONE MONTEROSI TUSCIA: TUTTO SCONTATO?

Crotone Monterosi Tuscia, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Il Crotone, inizialmente lanciato verso l’obiettivo della promozione, si trova attualmente all’8ª posizione, distante ben 9 punti dalla Juve Stabia. Dopo l’ultimo 0-0 contro il Latina è arrivata per i calabresi la qualificazione in Coppa Italia grazie alla vittoria contro il Brindisi.

Al momento, per i pitagorici sembra più realistica l’ipotesi di qualificarsi agli spareggi promozione, con l’obiettivo di entrare in gioco il più tardi possibile, come prevede il regolamento dei playoff. Dall’altra parte, il Monterosi Tuscia occupa tristemente l’ultima posizione in classifica, avendo raccolto appena 6 punti fino a questo momento, con i viterbesi sconfitti in casa dal Picerno nell’ultima uscita in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Crotone Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini, Leo, Loiacono, Bove, Tribuzzi, D’Ursi, Felippe, Petriccione, Crialese, Gomez, Tumminello. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Altobelli, Giordani, Piroli; Bittante, Parlati, Di Paolantonio, Fantacci, Frediani; Palazzino, Vano.

CROTONE MONTEROSI TUSCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











