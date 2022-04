DIRETTA CROTONE PERUGIA/ Video streaming tv: sono 7 i precedenti all’Ezio Scida

DIRETTA CROTONE PERUGIA: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Crotone Perugia, quindi alle gare disputate all’Ezio Scida prima di oggi. Il match si è disputato per sette volte con tre successi per i padroni di casa, due per gli ospiti e due pareggi. L’ultimo precedente è un 2-3 del novembre 2019. Gli ospiti erano avanti dopo 13 minuti grazie a un gol di Iemmello. Raddoppiava al minuto 53 con una bella giocata Melchiorri. I padroni di casa riuscivano a dimezzare lo svantaggio al minuto 57 con Mustacchio, ma la squadra ospite ritornava in doppio vantaggio con un gol di Di Chiara.

Al minuto 94 Mustacchio segnava la rete finale del 2-3 utile solo per fargli realizzare una doppietta e per gli appassionati di statistiche. I pitagorici non vincono contro questo avversario dalla 31esima giornata del campionato di Serie B 2018/19. La gara terminò col risultato di 2-0 quando il calendario diceva 2 aprile 2019. I padroni di casa la sbloccarono con Simy al minuto 35 mentre il raddoppio lo siglava Barberis al minuto 81. (Agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA CROTONE PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Crotone Perugia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

CROTONE PERUGIA: PARTITA COMBATTUTA

Crotone Perugia, in diretta domenica 3 aprile alle ore 15:30 dallo stadio Ezio Scida di Crotone, è valida per la trentaduesima giornata di Serie B. I calabresi sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Monza, gara terminata con il successo di misura dei brianzoli, i quali si sono imposti 1-0. La squadra di Francesco Modesto naviga nelle zone basse di classifica, occupando la diciannovesima posizione con 19 punti, in piena zona retrocessione.

Il Perugia arriva alla partita dello Scida, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Como, gara in cui i lariani hanno conquistato i tre punti grazie alla rete di Ciciretti, la quale ha fissato il punteggio sul finale di 0-1. La compagine di Massimiliano Alvini non sta vivendo un buon periodo di forma. Nelle ultime 5 uscite ha vinto una sola volta, scivolando in undicesima posizione, fuori dalla zona playoff. Nella gara di andata, disputata lo scorso novembre, gli umbri si sono imposti sul Crotone con il punteggio di 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROTONE PERUGIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Crotone Perugia, le quali si incontreranno per disputare la trentaduesima giornata di Serie B. L’allenatore dei calabresi, Francesco Modesto, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare del Crotone per la gara con il Perugia: Festa; Mogos, Nedelcearu, Golemic, Sala; Estevez, Awua; Marras, Koné, Kargbo; Maric.

In casa Perugia, l’allenatore Massimiliano Alvini, dovrebbe rispondere proponendo la sua squadra con lo schieramento 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Chichizola, con De Luca e Matos in attacco. Ecco la probabile formazione titolare del Perugia, la quale dovrebbe affrontare la trasferta di Crotone: Chichizola; Sgarbi, Angella, Curado; Falzerano, Kouan, Ghion, Lisi; D’Urso; Matos, De Luca.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Crotone Perugia di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata, infatti la vittoria del Crotone, con segno 1 è quotata 2.70. Un eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X viene proposto a 3.10. Il successo esterno del Perugia, abbinato al segno 2, è quotato 2.70.











