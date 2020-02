Diretta Crotone Pescara/ Streaming video DAZN: abruzzesi in crisi (Serie B)

Crotone Pescara, diretta dall’arbitro Robilotta, domenica 23 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Ancora una volta i calabresi hanno mancato un’ottima opportunità per proporsi al secondo posto e candidarsi seriamente per la promozione in Serie A, facendosi sorprendere dalla Juve Stabia: non è la prima volta in questa stagione che la squadra di Stroppa, al momento di compiere il salto di qualità, cade sul più bello. Di fronte ora gli Squali troveranno un Pescara che non può commettere ulteriori errori, gli abruzzesi in casa contro il Cittadella hanno subito la loro seconda sconfitta consecutiva, ritrovandosi fuori dalla zona play off e solamente a +4 dalla zona play out.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Pescara non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PESCARA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Crotone Pescara, domenica 23 febbraio 2020 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Il Crotone allenato da Stroppa dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo, Benali, Barberis, Crociata, Molina; Messias, Simy. Il Pescara guidato in panchina da Legrottaglie sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Fiorillo; Drudi, Bettella, Elizalde; Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Del Grosso; Galano; Maniero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Crotone e Pescara. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.70, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.40 e la vittoria in trasferta viene quotata a 5.50. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.85.



