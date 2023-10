DIRETTA/ Crotone Picerno (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA CROTONE PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Crotone Picerno pone di fronte due formazioni che si trovano rispettivamente al 13esimo e terzo posto in classifica. Padroni di casa che hanno realizzato 8 gol in campionato ma ne hanno subito due in più, portando in Calabria solamente 7 punti dei 18 disponibili. Un inizio non felice per la formazione di Lamberto Zauli che aveva iniziato benissimo il campionato con la vittoria in trasferta a Catania contro i rossoazzurri. In zona gol da attenzionare la prestazione di Guido Gomez, unico calciatore del Crotone ad aver segnato più di un gol in questo campionato.

Per il Picerno gli occhi sono tutti su Jacopo Murano. L’attaccante classe 1990, arrivato quest’anno dal Potenza, risulta essere il capocannoniere di questo campionato con 5 reti in sei partite. Pesano molto i gol realizzati contro la Turris, ben tre. Picerno che si posiziona al terzo posto con 11 punti in classifica. I gol realizzati sono 10, di cui la metà portano la firma di Murano, e 5 subiti. Rimanendo in tema gol da attenzionare anche Albadoro e Diop, autori di due gol l’uno che certificano il Picerno tra i migliori attacchi di questo campionato. (Marco Genduso)

CROTONE PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Picerno sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Picerno in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CROTONE PICERNO: L’ATTACCO LUCANO METTE PAURA

La diretta Crotone Picerno, in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. Di fronte due squadre che stanno vivendo momenti differenti: i calabresi, partiti con velleità di vincere il campionato, si ritrovano a quota sette punti e con una sconfitta in rimonta patita a Benevento. I lucani, invece, senza ambizioni di alta classifica stanno volando con undici punti e dieci reti all’attivo che ne fanno il secondo migliore attacco del girone C.

CROTONE PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Crotone Picerno, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. In casa calabrese fuori causa l’infortunato Gigliotti, al suo posto in difesa è pronto Bove. Mister Lamberto Zauli, inoltre, potrebbe rinunciare al centrocampista Petriccione, non al meglio della condizione. Per il mister degli ospiti Emilio Longo, invece, solito 4-2-3-1 con Murano unica punta supportata da Vitali, Albadoro ed Esposito. In dubbio la presenza di Pitarresi.

CROTONE PICERNO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Crotone Picerno danno per favorita la squadra calabrese con il segno 1 proposto a 1.70. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici lucano è dato a 2.90 mentre il pareggio si gioca a 3.20.

