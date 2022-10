DIRETTA/ Crotone Picerno (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA CROTONE PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Crotone Picerno andrà in onda alle ore 17:30 della domenica pomeriggio targata Serie C girone C. Le due società non si sono mai affrontate prima di oggi: sarà, dunque, una sfida dal sapore storico. Non essendoci testa a testa tra le due squadre, confrontiamo le due rose relativamente agli ultimi 4 match. Partendo dal Crotone vediamo 9 punti conquistati sui 12 disponibili. Vittorie convincenti contro Avellino, Virtus Francavilla e Turris.

DIRETTA/ Turris Crotone (risultato finale 2-4): la chiude Chiricò!

In 3 partite ben 9 gol. Unico passo falso all’interno del Pinon Zaccheria con la sconfitta in favore del Foggia per 1-0 al termine di un match teso. Per la formazione Picerno, su 12 punti disponibili, sono stati solamente due quelli racimolati. Sconfitta per la squadra Picerno contro Juve Stabia e Latina mentre punti ottenuti, con due pareggi, contro Viterbese e Potenza con i risultati rispettivamente di 0-0 e 2-2. (Agg Marco Genduso)

DIRETTA/ Picerno Viterbese (risultato finale 0-0): Pitarresi manca il colpaccio

CROTONE PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Crotone Virtus Francavilla (risultato finale 3-0): tris dei pitagorici!

CROTONE PICERNO: RISULTATO SCONTATO…

Crotone Picerno, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Pitagorici sempre all’inseguimento del Catanzaro capolista del girone C, la prima della classe ha infilato 6 vittorie consecutive mentre il Crotone ne ha vinte 4 delle ultime 5, compresa l’ultima sul campo della Turris, ma sul cammino dei rossoblu pesa la sconfitta di Foggia del 15 ottobre scorso.

Il Picerno non vince proprio dalla sfida interna contro il Foggia del 12 settembre scorso, con i lucani che hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 5 sfide disputate in campionato, l’ultimo con lo 0-0 contro la Viterbese. Si tratta del primo incrocio in assoluto nei campionati professionistici fra Crotone e Picerno, coi calabresi impegnati sempre in categorie superiori da quando i lucani sono approdati in Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Crotone Picerno, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Franco Lerda schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Awua, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Kargbo. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Novella, Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra; Kouda, Dettori, Pitarresi; Golfo, Santarcangelo, Esposito.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA