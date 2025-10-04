Le informazioni sulla diretta Crotone Picerno, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale
Diretta Crotone Picerno, sfida tra rossoblù
A chiudere gli anticipi dell’ottava giornata del girone C di Serie C ci sarà la diretta Crotone Picerno dello Stadio Ezio Scida dove si sfideranno due ottime squadre della competizione che stanno lottando per arrivare alla fine della stagione a partecipare ai playoff e lottare così per la promozione in Serie B, i calabresi l’annata precedente sono state una delle squadre più positive del girone fino ai playoff quando hanno subito un una pesante e inaspettata sconfitta, quest’anno sono partiti con qualche insicurezza in più ma sono comunque a metà della zona playoff al sesto posto dopo una difficile sconfitta 0-1 con la Casertana.
Per quanto riguarda i lucani le difficoltà sono state maggiori tanto che con il loro undicesimo posto ad oggi sarebbero fuori dalla seconda parte di stagione e non andrebbero a competere per il loro obiettivo stagionale, settimana scorsa però sono riusciti a vincere 2-1 contro il Foggia nonostante l’uomo in meno che certamente ha creato non pochi problemi.
Diretta Crotone Picerno streaming video, come vedere la partita
Per seguire la diretta Crotone Picerno sarà necessario che i tifosi o gli appassionati non presenti all’impianto siano in possesso di un abbonamento a Sky Sport e alle 17.30 si sintonizzino ad uno dei canali Sky Sport Arena o Sky Sport (canale 251) dove la sfida sarà trasmessa, insieme anche allo streaming su NowTv e SkyGo.
Formazioni Crotone Picerno, probabili protagonisti della sfida
Per la diretta Crotone Picerno Emilio Longo ha pronti alcuni cambi rispetto al 4-4-2 sceso in campo la settimana passata per via di alcune squalifiche e per le prestazioni messe in campo da altri, verranno quindi schierati, Merelli, Groppelli, Di Pasquale, Berra e Leo, Zunno, Stronati, Vinicius e Maggio, Gomez e Murano. I cambi che invece farà Gaetano Auteri nel suo 3-4-1-2 invece saranno molti meno visto che saranno confermati Borbei in porta, Buttaro, Minelli e Rizzo come difensori, Bignami, Garofalo, Pazienza e Panico a centrocampo, Oliva alle spalle degli attaccanti Sylla e Fossati.
Crotone Picerno, quote e possibile esito finale
La diretta Crotone Picerno è una sfida che sembra poter avere un risultato ben definito che dovrebbe essere la vittoria dei calabresi, che anche secondo bet365 è l’esito più probabile e che viene quindi pagato 1.50 nel caso si dovesse verificare alla fine dei 90 minuti, per il pareggio invece la quotazione arriva a 3.50 ed è un risultato da non scartare a prescindere vista la forma degli ospiti. La vittoria dei lucani infine è considerata poco probabile e data a 6.00 per via del grande supporto che i padroni di casa avranno dal loro pubblico che cercherà di spingere alla vittoria.