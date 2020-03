Diretta Crotone Pisa/ Streaming video DAZN: calabresi favoriti (Serie B)

Crotone Pisa, in diretta dallo stadio Ezio Scida della città calabrese, è una delle partite della ventisettesima giornata di Serie B che si disputa in turno infrasettimanale questa sera, martedì 3 marzo 2020 alle ore 21.00. La sfida Crotone Pisa vede sicuramente favoriti sulla carta i padroni di casa calabresi, che dopo il colpaccio in casa dell’Entella occupano il terzo posto in classifica a quota 43 punti e sono dunque una delle squadre più accreditate nella corsa verso il secondo posto che varrà a fine campionato la promozione diretta. Il Pisa dal canto suo arriva comunque da una bella vittoria ottenuta contro il Perugia sabato: i nerazzurri toscani con i loro 33 punti fanno parte di quel gruppo di squadre che può inseguire i playoff ma deve anche stare molto attenta a non farsi risucchiare verso il basso. A Crotone non sarà facile, ma fare risultato potrebbe aiutare il Pisa a pensare in grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Solo diretta streaming video per Crotone Pisa, che infatti sarà visibile naturalmente sulla piattaforma DAZN, che per il secondo anno consecutivo è la casa della Serie B. Questa sfida infatti non sarà visibile sul canale 209 di Sky, dunque non possiamo indicarvi una vera e propria diretta tv “classica”, il riferimento sarà appunto DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PISA

Nelle probabili formazioni di Crotone Pisa evidenziamo per prima cosa che è squalificato il nerazzurro Fabbro, che comunque era entrato dalla panchina nel successo del Pisa contro il Perugia, dunque mister D’Angelo potrebbe confermare i suoi titolari, fatte salve le esigenze di turnover dal momento che parliamo di un turno infrasettimanale. Da questo punto di vista c’è un piccolo vantaggio per il Crotone allenato da Stroppa, che non ha giocatori squalificati e aveva giocato l’anticipo di venerdì sera, dunque ha goduto di qualche ora di riposo in più. Anche per questo si può ipotizzare che ben poco dovrebbe cambiare per mister Stroppa rispetto alla scorsa giornata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Crotone Pisa, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Sulla carta partono nettamente favoriti i padroni di casa calabresi: il segno 1 infatti vale 1,60 volte la posta in palio, poi si sale a 3,65 con il segno X e fino a quota 6,25 in caso di segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA