Diretta Crotone Pordenone/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie B)

DIRETTA CROTONE PORDENONE: PUNTI PESANTI!

Crotone Pordenone, in diretta sabato 18 dicembre alle ore 14:00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Situazione difficile in casa Crotone, reduce da cinque sconfitte consecutive, l’ultima arrivata nella trasferta di Alessandria, con il risultato di 3-2. La formazione allenata da Francesco Modesto, è in piena zona retrocessione, occupando la diciottesima posizione con 8 punti, a 8 lunghezze di distanza dalla zona playout, occupata dal Cosenza.

Situazione analoga quella del Pordenone, che nell’ultima giornata è riuscita però a pareggiare in casa del Cosenza, con la gara terminata 1-1. La squadra allenata da Bruno Tedino, ha conquistato 5 punti nelle ultime cinque giornate, grazie al primo successo stagionale, conseguito in casa contro l’Alessandria, e a due pareggi. I ramarri sono a 8 punti, gli stessi dell’avversario odierno, il Crotone, con la posta in palio che potrebbe valere tantissimo. Nell’ultima sfida tra le due compagini, risalente al 2020, in Serie B, il Crotone si impose vincendo 1-0.

CROTONE PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Crotone Pordenone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROTONE PORDENONE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Crotone Pordenone, le quali si incontreranno per disputare la diciottesima giornata di Serie B. Il neo allenatore, Francesco Modesto, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2, dando continuità. Questa la probabile formazione titolare del Crotone: Festa; Canestrelli, Paz, Nedelcearu; Molina, Estevez, Zanellato, Vulic, Sala; Benali, Maric.

In casa Pordenone, il tecnico Bruno Tedino, dovrebbe riproporre la stessa formazione dello scorso turno, con Bassoli a sostituire lo squalificato Barison. Quindi spazio al 4-3-3, con i seguenti undici: Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino, Pasa, Pinato; Cambiaghi, Butic, Pellegrini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Crotone Pordenone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Crotone, con segno 1 è quotata 2.00. Un eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X viene proposto a 3.25. Il successo esterno del Pordenone, abbinato al segno 2, è quotato 3.85.



