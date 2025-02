DIRETTA CROTONE POTENZA, LA QUINTA CONTRO LA SESTA DEL GIRONE

Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 17:30 si va in campo anche per la diretta Crotone Potenza. Presso lo Stadio Ezio Scida si affrontano due compagini rossoblu che si stanno muovendo bene nella classifica del girone C della Serie C a giudicare dai piazzamenti occupati, rispettivamente il sesto ed il quinto posto solitari in graduatoria a fronte dei quarantadue e quaranta punti conquistati da ciascuna delle due fino a questo momento dell’annata calcistica 2024/2025 in corso.

Entrambe le squadre vengono però da una sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato. I Pitagorici vengono infatti dalla sconfitta esterna patita sul campo del Sorrento mentre i Leoni hanno rimediato un poker in trasferta contro il Trapani dopo che avevano anche perso in casa contro l’Audace Cerignola. Il Picerno, in settima posizione, è distante cinque lunghezze ma non bisogna perdere ulteriore terreno considerando anche i quattro punti di distacco dal Benevento e dall’Avellino.

DIRETTA CROTONE POTENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Le opzioni per vedere la diretta Crotone Potenza sono due e riguardano l’iscrizione a Sky oppure a Now. Questo incontro sarà dunque disponibile in streaming su Now tv e Sky Go mentre in televisione in Italia sarà invece trasmesso sul canale Sky Sport Max.

CROTONE POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso l’impiego del modulo 4-2-3-1 con Sassi, Piras, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Schirò, Silva, Tumminello, Oviszach e Gomez nelle probabili formazioni della diretta Crotone Potenza per i padroni di casa di mister Longo. Ci si aspetta invece un 4-3-3 con Alastra, Novella, Milesi, Verrengia, Burgio, Siatounis, Ferro, Erradi, Rosafio, Caturano e Schimmenti per la formazione ospite guidata dal tecnico De Giorgio almeno per quanto riguarda l’undici di partenza.

DIRETTA CROTONE POTENZA, LE QUOTE

Per la diretta Crotone Potenza le quote emesse dai bookmakers come Sisal sembrano indicarci un unico possibile vincitore. L’1 e quindi il successo dei padroni di casa è infatti preferibile alla vittoria esterna degli ospiti venendo pagato a solo 1.75. Il 2 viene invece quotato a più del doppio, ovvero a 3.75, lasciando ancor meno speranze riguardo all’eventuale maturazione di un pareggio, dove l’x è infine indicato a 3.90.