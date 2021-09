DIRETTA/ Crotone Reggina video streaming tv: la storia del derby calabrese

DIRETTA CROTONE REGGINA: TESTA A TESTA

Grande attesa per la diretta di Crotone Reggina, il sempre intrigante derby calabrese di Serie B che adesso andiamo a presentare dal punto di vista storico analizzando i risultati degli ultimi dieci confronti ufficiali. Dominano i pareggi con sei segni X consecutivi, mentre le vittorie sono due per parte, dunque globalmente sarebbe un bilancio equilibrato. Tuttavia dobbiamo notare che le ultime due sfide sono state vinte entrambe dal Crotone, che così ha sfatato un derby che in precedenza era diventato un tabù.

Tutto questo tuttavia ricordando che Crotone e Reggina non si affrontano dal 2014, dunque mancano riscontri nelle stagioni più recenti e oggi si tornerà a scrivere la storia del derby dopo ben sette anni di attesa. In Serie B sono in totale dodici le partite fra Crotone e Reggina: il bilancio è sempre molto equilibrato, a causa di ben sette pareggi più tre vittorie della Reggina e due successi per il Crotone, che però è in lieve vantaggio (13-12) per il numero dei gol segnati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CROTONE REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Reggina è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CROTONE REGGINA: SFIDA DELICATA!

Crotone Reggina, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. Derby calabrese sempre sentito tra due squadre che nelle ultime stagioni hanno saputo raccogliere risultati importanti. Il Crotone è retrocesso dalla Serie A nella scorsa stagione, giocando comunque tre campionati nella massima serie dal 2016 ad oggi. La Reggina dopo il fallimento ha saputo rialzare la testa e l’anno scorso è tornata in Serie B dopo 6 stagioni di assenza, consolidandosi in categoria e sfiorando i play off.

Dopo la partenza col pari interno contro il Como, il Crotone prima della sosta è caduto perdendo 4-2 a Cittadella: difesa da registrare per gli Squali che hanno subito 6 gol nelle prime due partite di campionato. La Reggina dopo il pari senza reti col Monza ha invece trovato la prima vittoria della stagione in una combattutissima sfida contro la Ternana, vinta 3-2. Le due formazioni tornano ad affrontarsi a Crotone dopo 8 anni, il 7 ottobre 2013 vinsero 2-0 i rossoblu, la Reggina non vince allo stadio Ezio Scida dall’1-2 datato 4 novembre 2001, praticamente vent’anni fa.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE REGGINA

Le probabili formazioni di Crotone Reggina, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Nedelcearu, Mondonico, Paz; Mogos, Benali, Estevez, Sala; Oddei, Juwara; Maric. Risponderà la Reggina allenata da Alfredo Aglietti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Micai; Adjapong, Amione, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Crisetig, Hemetamj, F. Ricci; Galabinov, Tumminello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ezio Scida di Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.



