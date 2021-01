Diretta/ Crotone Roma (Serie A) streaming video e tv: Fonseca e Dzeko ko

DIRETTA CROTONE ROMA: I GIALLOROSSI NON VOGLIONO FERMARSI

Crotone Roma, in diretta dallo stadio Ezio Scida di Crotone, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Giallorossi in orbita dopo l’ultimo successo contro la Sampdoria: il cammino della Roma in questa stagione è stato assolutamente lineare, praticamente solo vittorie contro le squadre di media e bassa classifica, solo contro le “grandi” il cammino dei capitolini si è inceppato, ma questo non ha impedito agli uomini di Fonseca di issarsi al terzo posto in classifica, in piena zona Champions. La Roma cercherà ulteriori conferme contro un Crotone ancora ultimo in classifica, l’ultimo ko contro l’Inter poteva essere prevedibile sulla carta anche se i calabresi hanno incassato ben 6 gol, diventando al momento la peggior difesa della Serie A. Il gruppo delle altre squadre in lotta per non retrocedere è comunque lontano solo 2 lunghezze e il Crotone ha vinto le ultime 2 partite in casa: la squadra di Stroppa per rilanciare le sue chance salvezza cercherà l’impresa tra le mura amiche.

DIRETTA CROTONE ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Roma sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA

Le probabili formazioni di Crotone Roma, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giovanni Stroppa con un 3-5-2: Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. Gli ospiti guidati in panchina da Paulo Fonseca schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Crotone e Roma, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 7.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 5.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA