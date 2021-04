Diretta/ Crotone Sampdoria (Serie A) streaming video DAZN: calabresi quasi out

DIRETTA CROTONE SAMPDORIA: PER COSMI SIAMO ALLA DISPERAZIONE!

Crotone Sampdoria, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. I risultati dello scorso turno di campionato, col Crotone di nuovo sconfitto e il Torino vincente contro la Roma, ha ormai resto praticamente impossibile la rimonta in classifica verso la zona salvezza dei calabresi, che sono quasi out dal prossimo campionato di Serie A e dovranno essenzialmente pensare a chiudere dignitosamente quello che è stato il terzo torneo nella massima serie della loro storia.

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote: il duello Berardi vs Theo Hernandez

La Sampdoria invece cercherà di risalire ancora in classifica. Il Verona, battuto dai blucerchiati nel weekend, è stato sconfitto anche nell’anticipo di questo turno infrasettimanale contro la Fiorentina, e il nono posto sembra ora alla portata per i blucerchiati che hanno comunque sempre navigato in acque tranquille in questa stagione ed ora lavorano al rinnovo del tecnico Claudio Ranieri per il prossimo anno.

Probabili formazioni Serie A/ Gli squalificati: la Roma perde Amadou Diawara

DIRETTA CROTONE SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Sampdoria sarà garantita sul canale DAZN 1, numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonasti che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, ecco che il match sarà diffuso in diretta streaming video per i propri abbonati dalla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di campionato trasmette infatti tre partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SAMPDORIA

Le probabili formazioni della sfida tra Crotone e Sampdoria allo stadio Ezio Scida. I padroni di casa allenati da Serse Cosmi scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Claudio Ranieri con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 32^ giornata: pronto riscatto della Juventus?

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Crotone Sampdoria, quindi possiamo andare a vedere cosa offrono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3.65 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.70 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.95 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA