Diretta Crotone Sassuolo/ Streaming video tv: i neroverdi sono in crisi (Serie A)

Crotone Sassuolo è in diretta dallo stadio Scida, si gioca alle ore 18:00 di domenica 14 febbraio e dunque è il primo posticipo nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Gli squali continuano il loro torneo all’ultimo posto in classifica: sconfitti anche dal Milan a San Siro, adesso non possono più permettersi di sbagliare anche se il passo delle rivali per la salvezza non è certo alto, e dunque ci sono ancora le possibilità di togliersi da questa scomoda situazione infilando qualche risultato utile consecutivo.

Potrebbe arrivare oggi un’occasione, perché il Sassuolo è francamente in crisi: già due settimane fa aveva racimolato un pareggio all’ultimo secondo contro il Cagliari (ed era successo anche contro il Parma, su rigore), nell’ultimo turno si è invece fatto rimontare dallo Spezia e rischia dunque di compromettere quanto di buono fatto nella prima parte della stagione. Aspettando che la diretta di Crotone Sassuolo prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello Scida, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Tanti indisponibili per Giovanni Stroppa in Crotone Sassuolo: nel 3-5-2 dell’allenatore lodigiano potrebbe essere confermato il tandem offensivo composto da Di Carmine e Ounas, alle loro spalle invece avremmo un centrocampo nel quale Zanellato fa il riferimento centrale con Messias che scala la sua posizione agendo come mezzala, con Pedro Pereira che si piazza a sinistra e Rispoli che sarà invece l’esterno destro. Benali dovrebbe completare questa linea; davanti a Cordaz si piazzano Djidji, Golemic e Luperto insidiati come sempre da Magallan e Marrone. Nel Sassuolo è squalificato Gian Marco Ferrari, e infortunato Boga: con Chiriches sarà allora Marlon a proteggere Consigli, Muldur favorito su Toljan per la corsia destra mentre sull’altro versante Rogério è in vantaggio su Kyriakopoulos. Locatelli e Obiang come sempre formano la cerniera di centrocampo, davanti a loro ecco Hamed Traoré che dovrebbe allargarsi a sinistra lasciando a Djuricic la posizione alle spalle di Caputo (ma i due si possono scambiare la zona nel corso della partita), dunque a destra avremo Domenico Berardi.

Per tracciare un pronostico su Crotone Sassuolo possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 3,65 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,00 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 3,65 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



