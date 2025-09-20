Serie C, Diretta Crotone Siracusa, streaming video tv: sfida tesa tra chi ha pareggiato le ultime due e chi le ha perse fin qui tutte (20 settembre 2025)

DIRETTA CROTONE SIRACUSA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Crotone Siracusa, cerchiamo di capire chi tra le due squadre può però prima fare a differenza in base a quello che vediamo dalle statistiche dai relativi trend. In questo modo capiremo anche chi tra le due compagini riuscirà ad avere la meglio in ottica tre punti. Il Crotone arriva con numeri che confermano la sua propensione offensiva: in media 13 tiri a partita (di cui 6 nello specchio) e uno xG di 1.7, sostenuti da un possesso medio del 56% e quasi 500 passaggi completati con l’85% di precisione.

Il Siracusa si affida invece a un atteggiamento più reattivo: percorre oltre 111 km di media a gara, produce 9 conclusioni e 0.9 xG, ma concede pochissimo grazie a una difesa che subisce meno di 4 tiri nello specchio a partita. La sfida sarà tra qualità tecnica e concretezza calabrese e la solidità difensiva siciliana. Adesso via al commento live della diretta di Crotone Siracusa, il nostro commento live sta per arrivare e per leggerlo vi basetrà rimanere su questa pagina e anzi, aggiornarla! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA CROTONE SIRACUSA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Crotone Siracusa allora potrete farlo sul pacchetto Sport di Sky. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming, visibile su Sky Go su tutti i dispositivi.

CI SARÀ REAZIONE?

Sarà interessante capire se la diretta Crotone Siracusa possa essere una possibilità per riscattarsi. In questo sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:30 c’è molto più di un semplice gara, ma come detto l’occasione per tornare a rialzare la china.

Il Crotone aveva cominciato bene con la vittoria in Coppa Italia Serie C con il Catania e quella contro l’Altamura in campionato, anticipata dal ko con il Benevento. Negli ultimi due turni però sono arrivati due pareggi con Cosenza e Potenza.

il Siracusa sta vivendo un avvio di stagione da incubo, basti pensare che ci sono solo sconfitte. Da quella di Coppa Italia Serie C con il Foggia a quelle con Salernitana, Monopoli, Audace Cerignola e infine Benevento in campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SIRACUSA

Il Crotone si schiererà secondo il modulo 4-2-3-1 con Merelli in porta, difeso dal quartetto Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale e Guerra. A centrocampo avremo Vinicus e Sandri con Zunno, Murano e Maggio alle spalle di Gomez.

Stesso modulo anche per il Siracusa che scenderà in campo con Bonucci portiere, Puzone, Pacciardi e Bonacchi insieme a Iob in difesa. In cabina di regia Candiano e Ba mentre sulla trequarti Guadagni, Limonelli e Valente con Capanni punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CROTONE SIRACUSA

Il Crotone parte in netto vantaggio a 1.38 con il pareggio a 4.65 e il 2 fisso in favore del Siracusa a 7. Over 2.5 a 1.65, Under a 2.05.