Diretta Crotone Sorrento streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.
DIRETTA CROTONE SORRENTO (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA
La diretta si apre con un Crotone aggressivo, intenso e subito padrone del possesso. I rossoblù cercano ampiezza, costringono il Sorrento a rimanere basso e trovano il gol del vantaggio già nelle prime battute grazie a una grande giocata individuale di Gómez. L’azione nasce da un fraseggio rapido al limite: Gómez riceve spalle alla porta, pressato da due avversari, ed è costretto a scaricare immediatamente sull’esterno per mantenere viva la manovra. Non si ferma, continua la corsa, chiude il triangolo con l’attaccante largo e rientra sul destro trovando la mattonella ideale.
Dal vertice dell’area lascia partire un tiro a giro elegante e preciso, che si insacca all’angolino lontano senza dare scampo al portiere del Sorrento. Una rete costruita con tempi perfetti, qualità tecnica e grande lettura della giocata. Il Crotone, sulle ali dell’1-0, continua a mantenere l’inerzia dell’incontro e prova subito a raddoppiare, mentre gli ospiti faticano a uscire dalla propria metà campo. (agg. Gianmarco Mannara)
DIRETTA CROTONE SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!
Numeri alla mano perché stiamo per andare a vedere la diretta di Crotone Sorrento, ma prima di immergerci nel rettangolo verde diamo un’occhiata a quelle che sono le statistiche che vanno ad accompagnare questa sfida. Il Crotone resta una delle squadre più solide del campionato: 55% di possesso medio, 1,7 xG, 1,2 xA, e una difesa affidabile (0,9 xGA, 3,4 tiri nello specchio concessi). Il 57% delle azioni offensive nasce dal corridoio sinistro, ma il rendimento migliore arriva nei finali (44% dei gol dopo il 70’).
Il Sorrento si affida a ritmo e ripartenze: 49% di possesso, 1,6 xG, 1,0 xGA, e una media di 10,9 km percorsi per giocatore. Il 42% delle occasioni da gol arriva da contropiedi e seconde palle, con una percentuale di realizzazione del 35%. Sul piano atletico, equilibrio, ma più duelli vinti dai campani (56% contro 51%). Una gara che si giocherà sui dettagli: Crotone per la costruzione, Sorrento per la velocità e la capacità di ribaltare il campo. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Crotone Sorrento, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)
CROTONE SORRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA
Anche per la diretta Crotone Sorrento la modalità in tv riguarda i canali di Sky Sport, e la diretta streaming video sarà fruibile in abbonamento su Now.
PERCORSI DIVERSI!
Si scaldano i motori per la diretta Crotone Sorrento, che allo stadio Ezio Scida si gioca alle ore 14:30 di sabato 15 novembre 2025 ed è valida per la 14^ giornata nel girone C di Serie C 2025-2026: è curioso notare come entrambe le squadre non vincano da quattro gare, ma con percorsi che sono stati diversi tra loro.
Il Crotone infatti è comunque in zona playoff, ma aveva addirittura perso tre volte consecutive prima di fermare la Salernitana: con questa striscia assolutamente negativa gli squali si sono staccati dalla corsa alla promozione e forse anche in modo definitivo, ora sono chiamati a dare una risposta importante.
Quartultimo posto per un Sorrento che invece, dopo aver registrato l’ultima vittoria, è andato incontro a tre pareggi in serie; domenica scorsa ha perso in casa contro l’Audace Cerignola, peggiorando ancor più uno scenario già complesso in tema di salvezza, che andrà rincorsa con le unghie e con i denti.
Resta inteso che nella diretta Crotone Sorrento che vivremo tra poco ci sia una squadra che parte decisamente favorita, ma sarà il campo a raccontare l’esito della partita; noi per il momento possiamo solo provare a scommettere sui calciatori che saranno in campo, valutando le scelte da parte dei due allenatori.
PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SORRENTO
Nel 4-2-3-1 che Emiliano Longo disegna per la diretta Crotone Sorrento manca lo squalificato Di Pasquale: al centro della difesa calabrese allora c’è Cocetta che fa coppia con Cargnelutti, in porta va Merelli mentre come terzini dovrebbero giocare Berra e Groppelli, ma con Daniel Leo in competizione. In mezzo al campo uno tra Stronati e Calvano può essere titolare togliendo il posto a Sandri o Vinicius; poi ecco Guido Gomez come sempre da trequartista tattico, stretto tra gli esterni Zunno e Matteo Maggio comunque insidiati da Federico Ricci e Marazzotti; come prima punta Piovanello può cedere il passo a Murano.
Il Sorrento di Mirko Conte risponde con un 3-5-2 nel quale Colombini, Ciarillo e Solcia sono i tre difensori davanti al portiere Harrasser; Cuccurullo e Cangiani si piazzano a centrocampo in compagnia di Riccardi ma la concorrenza di Matera e Potenza rimane forte, poi come esterni Bolsius può dar maggiore spinta a destra e Crecco mantenere una posizione più stabile sulla sinistra, da vedere quale sarà la scelta tattica dell’allenatore che per l’attacco pensa anche a Santini e Sabbatani, comunque con D’Ursi e Plescia che appaiono ancora favoriti.
PRONOSTICO E QUOTE CROTONE SORRENTO
Il pronostico sulla diretta Crotone Sorrento vede partire gli squali nettamente favoriti; nello specifico la Snai ci dice che la vittoria dei calabresi, che è regolata dal segno 1, porta in dote una somma che equivale a 1,40 volte quanto investito con il bookmaker, e già per il pareggio siamo a 4,00 volte la giocata. Per il segno 2, sul quale bisognerà puntare per il successo dei campani, la vincita che deriverebbe sarebbe corrispondente a 6,50 volte la posta in palio su questa partita.