DIRETTA/ Crotone Sorrento (risultato 0-0) streaming video tv: squadre in campo, via! (Serie C)

DIRETTA CROTONE SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Crotone e Sorrento torna a distanza di 13 anni dall’ultima volta. Facendo un piccolo passo indietro, le due formazioni si sono trovate contro per la prima volta nel 2007. Il risultato fu di pareggio alla luce dell’1-1 collezionato. La seconda sfida vide invece vincere Il Crotone con un deciso 2-0. La stagione successiva si apre con un pareggio tra queste due formazioni allo stadio Ezio Scida di Crotone, con il risultato di 1-1. Gara di ritorno che invece sorrise al Sorrento, alla sua prima, ed unica, vittoria contro il Crotone. Gara terminata con il risultato di 1-0.

L’ultima volta in ordine temporale che le due formazioni si sono trovate contro all’interno di un campo di calcio, è stato nel 2011. Un gol realizzato nella seconda frazione del secondo tempo da Antonio Galardo attribuì la vittoria al Crotone di misura con il risultato di 1-0 contro un buon Sorrento. In quest’ultima sfida non si trattava del campionato di serie C bensì dei 64esimi di finale della Coppa Italia. (Marco Genduso)

DIRETTA CROTONE SORRENTO DALLO STADIO EZIO SCIDA

Crotone Sorrento, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Separate da soli tre punti in classifica, Crotone e Sorrento si preparano per un incontro cruciale. La squadra di Zauli ha perso la sua strada dopo la vittoria contro il Catania nella partita inaugurale, ottenendo solo un punto nelle tre partite successive, con un pareggio ottenuto nel finale della partita infrasettimanale contro il Cerignola.

Secondo il tecnico, la squadra finora non ha ancora dimostrato un gioco convincente e ora è il momento di cambiare rotta. Dall’altra parte, il Sorrento ha raccolto solo un punto finora, ottenuto contro il Cerignola. Anche se contro l’Avellino si sono visti alcuni progressi, il calendario non concede tregua, e la squadra è costretta a giocare le partite casalinghe a 1500 km di distanza da casa, il che era previsto come una sfida per una squadra neo-promossa.

CROTONE SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Crotone Sorrento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Sorrento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SORRENTO

Le probabili formazioni della diretta Crotone Sorrento, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Felippe, Petriccione; Tribuzzi, Vuthaj, M. Vitale; Gomez. Risponderà il Sorrento allenato da Vincenzo Maiuri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco, G. Vitale; Badje, Martignago, Capasso.

CROTONE SORRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Sorrento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75 mentre l’eventuale successo del Sorrento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











