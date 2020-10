Diretta/ Crotone Spal (Coppa Italia) streaming video tv: Stroppa rischia!

DIRETTA CROTONE SPAL: I CALABRESI NON POSSONO FALLIRE!

Crotone Spal, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Nonostante un gioco spesso piacevole, il Crotone ha raccolto molto poco nelle ultime sfide di campionato dopo il ritorno in Serie A. L’unico punto è arrivato in un big match allo stadio Scida contro la Juventus, risultato sicuramente incoraggiante al quale però ha fatto seguito un ko contro il Cagliari in una sfida giocata a viso aperto e con tante occasioni da gol, ma che ha lasciato a secco i calabresi. Dall’altra parte la Spal è reduce da un match altrettanto ricco di gol e di emozioni, ma chiuso con un’importante vittoria. La squadra di Pasquale Marino ha infatti piegato 3-2 il Vicenza, primo successo in campionato che ha fatto uscire gli estensi da una fase di stallo, con conseguente balzo in classifica e riscatto dopo l’amara sconfitta esterna, subita in rimonta nel turno infrasettimanale sul campo dell’Empoli.

DIRETTA CROTONE SPAL IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Spal non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SPAL

Le probabili formazioni di Crotone Spal, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ezio Scida. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giovanni Stroppa con un 3-5-2: Cordaz; Magallán, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Marino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Murgia, Valoti, Sala; Castro, Di Francesco; Se. Esposito.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Crotone e Spal queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.80, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.65 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.00.



