Diretta Crotone Spezia/ Streaming video tv: squali ancora senza vittorie (Serie A)

Crotone Spezia, in diretta dallo stadio Ezio Scida, si gioca alle ore 15:00 di sabato 12 dicembre: sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2020-2021, e match che sulla carta rappresenta un delicato incrocio per la salvezza. In realtà però i liguri stanno facendo bene: arrivano dalla sconfitta interna contro la Lazio ma in generale si sono già staccati dalla zona calda della classifica, e stanno mantenendo un rendimento sorprendente per quello che è il primo massimo campionato della loro storia. Sta invece soffrendo il Crotone, che non è ancora riuscito a vincere: appena due pareggi per una squadra che subisce tanti gol e ne ha incassati quattro anche dal Napoli. Non era quella la gara da vincere ovviamente, ma adesso Giovanni Stroppa sa di dover fare punti un po’ ovunque per abbandonare l’ultimo posto. Non ci resta quindi che vedere quello che succederà nella diretta di Crotone Spezia; aspettando che la partita prenda il via possiamo anche fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendone insieme le probabili formazioni.

Stroppa deve rinunciare a due centrocampisti come Cigarini e Petriccione: in Crotone Spezia potrebbe allora inserire Molina come interno e destinare sull’altro versante Vulic, ma se la gioca anche Zanellato mentre Eduardo Henrique dovrebbe essere il regista. Pedro Pereira e Reca sono destinati alle corsie laterali; a protezione del portiere Cordaz dovremmo vedere una linea difensiva formata da Magallan, Marrone e Luperto mentre nel reparto offensivo Junior Messias rimane favorito su Rivière per affiancare Simy, capocannoniere dell’ultima Serie B. Vincenzo Italiano gioca con un 4-3-3 nel quale ancora una volta Nzola sarà la prima punta; Gyasi e Diego Farias le scelte per supportarlo, il ballottaggio aperto è quello di centrocampo dove Maggiore, eroe di Coppa Italia, cerca spazio nei confronti di Estevez con Matteo Ricci e Pobega che sono sicuri della maglia. Saranno Ferrer e Simone Bastoni a coprire le fasce agendo come terzini; in porta ci sarà Provedel, davanti a lui i favoriti per formare il pacchetto centrale sono Terzi e Chabot.

