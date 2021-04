Diretta/ Crotone Udinese (Serie A) streaming video tv: calabresi quasi al capolinea

DIRETTA CROTONE UDINESE: COSMI VUOLE PRENDERSI I 3 PUNTI!

Crotone Udinese, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Incrocio di campionato tra due squadre che sembrano ormai aver definito il suo cammino. Dopo la sconfitta subita in rimonta nei minuti finali a La Spezia il Crotone sembra aver detto addio a concrete possibilità di permanenza nella massima serie. I calabresi sono ultimi in classifica a 12 punti di distanza dal Torino quartultimo e dalla salvezza, con i granata che hanno per giunta disputato una partita in meno.

Cosmi ha chiesto ai suoi di continuare a lottare e gli Squali proveranno a riprendere la marcia contro un’Udinese che appare tranquilla, a +11 dal Cagliari terzultimo e dalla zona retrocessione, ma che vuole chiudere nella maniera più brillante possibile una stagione che si era fatta difficile, ma che grazie a un ottimo girone di ritorno ha portato i friulani verso i lidi più tranquilli della classifica.

DIRETTA CROTONE UDINESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Udinese sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette infatti sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita loro tramite il sito oppure utilizzando l’applicazione di Sky Go tramite dispositivi mobili o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE UDINESE

Le probabili formazioni della sfida tra Crotone e Udinese allo stadio Ezio Scida. I padroni di casa allenati da Serse Cosmi scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; S. Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias; Ounas, Simy. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Gotti con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul, Arslan, Walace, Larsen; Pereyra; Llorente.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Crotone Udinese, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4.00 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.55 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.90 volte l’importo investito con questo bookmaker.



