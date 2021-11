Diretta/ Crotone Vicenza streaming video tv: crisi a confronto (Serie B)

DIRETTA CROTONE VICENZA: PUNTI CHE GIÀ PESANO PER ENTRAMBE!

Crotone Vicenza, in diretta venerdì 26 novembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Crisi a confronto tra due squadre che, nonostante i rispettivi cambi di allenatore, non riescono a risollevarsi dal momento no, col Crotone che non vince in campionato da 5 partite e il Vicenza da 6, con i berici penultimi in classifica con soli 4 punti e i calabresi terzultimi a quota 8.

Diretta/ Vicenza Brescia (risultato finale 2-3): le Rondinelle espugnano il Menti!

Il Vicenza ha perso in casa 2-3 una combattuta sfida contro la capolista Brescia, mentre il Crotone ha subito un netto 2-0 sul campo del Perugia. Situazione difficile per due formazioni che hanno comunque vinto una sola partita nelle prime 13 disputate in campionato. Al 17 febbraio 2016 risale l’ultimo incrocio a Crotone tra i due club, 2-0 per i calabresi il risultato finale, 1-2 per il Vicenza invece nell’ultimo successo veneto allo “Scida”, datato 17 novembre 2010.

DIRETTA/ Perugia Crotone (risultato finale 2-0) video tv: Matos la chiude!

DIRETTA CROTONE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Vicenza sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Crotone Monza (risultato finale 1-1): Donsah pareggia i conti all'85'!

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE VICENZA

Le probabili formazioni di Crotone Vicenza, match che andrà in scena all’Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Pasquale Marino schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Cuomo, Canestrelli, N. Paz; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Oddei; Maric, Mulattieri. Risponderà il Vicenza allenato da Christian Brocchi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Grandi; Brosco, Padella, Calderoni; Di Pardo, Taugourdeanu, Ranocchia, Crecco; Dalmonte; Meggiorini, Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ezio Scida, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

