DIRETTA CROTONE VICENZA (RISULTATO 0-1): LEVERBE DI TESTA!

Inizia il match tra Crotone e Vicenza. Errore di Carraro in uscita per un soffio Tumminello non colpisce. Vitale in mezzo, Tumminello di testa non trova la porta. Della Latta per Morra, palla messa in angolo. Guerini in mezzo ancora per Tumminello che di testa si rende pericoloso. De Col in mezzo, Rauti di testa prende la traversa! Arriva Morra a botta sicura e prende l’incrocio dei pali! Leverbe! Vicenza in vantaggio! Costa in mezzo da angolo, arriva Leverbe che di testa non lascia scampo a D’Alterio. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA CROTONE VICENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi delle due squadre potranno supportare i propri beniamini impegnati nella diretta Crotone Vicenza anche tramite Sky e Now. Basterà dunque sintonizzare la televisione sul canale Sky Sport 251 per guardare la partita. Questo match è anche offerto in streaming da Sky Go e NOW TV.

SI COMINCIA!

Forse la diretta Crotone Vicenza, che prende il via tra pochi minuti, è il quarto di finale che nei playoff di Serie C è da considerarsi il più “nobile”: questo almeno secondo la storia recente, e infatti i precedenti tra queste due squadre (che sono 23) sono andati tutti in scena in Serie B, con una sola eccezione (tra l’altro il primo incrocio di sempre) nel girone eliminatorio della Coppa Italia 2001-2002. Il bilancio racconta di 11 vittorie del Vicenza e appena 5 del Crotone, con 7 pareggi; tuttavia il LaneRossi, dopo aver vinto otto delle prime dieci sfide tra cui cinque consecutive, ha ottenuto solo tre successi nelle seguenti 13 gare, dove ha prevalso il Crotone.

Gli squali hanno battuto il Vicenza allo Scida nel febbraio 2016, grazie ai gol di Federico Ricci e Ante Budimir (su rigore); l’unica vittoria veneta nelle ultime sei è maturata proprio in Calabria, nel novembre 2021 (ma match immediatamente successivo a quello di cui sopra) e a decidere era stato Stefano Giacomelli. Vittoria che sarebbe stata inutile: il Vicenza avrebbe giocato il playout contro il Cosenza retrocedendo a causa dello 0-2 al San Vito, dunque un brutto ricordo legato a una trasferta calabrese. Del resto al Crotone sarebbe andata peggio: penultimo posto e retrocessione, da allora le due squadre cercano di risalire ma una delle due si fermerà ai quarti playoff: ora che parli il campo, la diretta Crotone Vicenza comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

CROTONE VICENZA, FAR VALERE IL FATTORE CAMPO

Si parte domenica 18 maggio 2025 alle ore 16:00 con la diretta Crotone Vicenza. Presso lo Stadio Ezio Scida i Pitagorici ospitano il Lane nella prima gara del doppio confronto previsto con questi quarti di finale playoff di Serie B per l’annata calcistica 2024/2025. I rossoblu hanno eliminato nel turno precedente la Feralpisalò alla quale non è stato sufficiente vincere in casa dopo aver perso proprio in Calabria e adesso l’obiettivo è quello di ottenere il più ampio margine di vantaggio possibile da poter poi eventualmente gestire.

Esordiscono invece nella rincorsa alla promozione in Serie A i veneti, al primo impegno una volta conclusa la stagione regolare. Gli uomini guidati in panchina dal tecnico Stefano Vecchi hanno terminato il campionato al secondo posto nel girone A ed è stato invece il Padova a conquistare la promozione diretta in cadetteria con uno sprint nel finale di torneo. Il Vicenza ha intenzione di legittimare quanto fatto quest’anno e lotterà per raggiungere comunque il traguardo prefissato.

CROTONE VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se dobbiamo parlare delle probabili formazioni per la diretta Crotone Vicenza i rumors emersi ci lasciano intuire l’impiego del 4-2-3-1 con D’Alterio, Guerini, Armini, Di Pasquale, Giron, Stronati, Gallo, Silva, Tumminello, Vitale e Gomez da parte dell’allenatore di casa, ovvero mister Longo. Il tecnico Stefano Vecchi dovrebbe decidere di impostare la sua difesa in maniera differente impiegando il modulo 3-4-2-1 con Confente, Cuomo, Leverbe, Laezza, Talarico, Carraro, Zonta, Beghetto, Della Morte, Capone e Morra sin dal calcio d’inizio del direttore di gara.

DIRETTA CROTONE VICENZA, LE QUOTE

Il fatto di poter giocare in casa potrebbe essere decisivo per i rossoblu nella diretta Crotone Vicenza, almeno stando al pronostico che si può evincere dalle quote proposte dai bookmakers in relazione all’esito finale del match. Se si tiene conto di quanto offerto ad esempio da Sisal, allora possiamo evidenziare che i calabresi partono in vantaggio nell’aggiudicarsi questo match e così l’1 viene quotato a 2.50. I veneti dovranno lottare per vincere in trasferta ed è per questo che il segno 2 è posto a 3.00 mentre c’è qualche chance in più che la gara si concluda in un nulla di fatto, con l’x pagato a 2.90.