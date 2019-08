Diretta Crystal Palace Everton/ Streaming video tv: Kean esordirà con le Toffees?

Crystal Palace Everton, diretta dall’arbitro Jonathan Moss, è la partita in programma oggi 10 agosto al Selhurst Stadium, con fischio d’inizio previsto per le ore 16,00 secondo il fuso orario italiano. Si accende il campionato inglese e la prima giornata di Premier league ci presenta la diretta tra Crystal palace e Everton, match che potrebbe fare anche da cornice allo Stadio con la maglietta blu reale del club di mister Silva dell’ex giocatore della Juventus Moise Kean. Il giovane talento classe 2000 è stato infatti ceduto a titolo definitivo solo pochi giorni fa, con grave dispiacere dei tifosi bianconeri che hanno mal digerito questa partenza definiva di uno dei gioielli più promettenti dello spogliatoio. Ora però per Kean inizia una nuova avventura in Premier league e e pure sotto i miglior auspici: debutterà già oggi in casa del Crystal palace?

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE CRYSTAL PALACE EVERTON

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Crystal Palace Everton sarà visibile in diretta tv sul satellitare. Sky infatti trasmetterà la partita della 1^ giornata di Premier league al canale Sky Sport Football alle ore 16,00. Garantita anche la diretta streaming video del match, tramite l’app Sky Go, riservata ai soli abbonati,

DIRETTA CRYSTAL PALACE EVERTON: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Crystal Palace Everton, match di esordio per la nuova stagione di Premier league ovviamente entrambi i tecnici punteranno sui giocatori più in condizione dopo l’estate, ma sono tanti i ballottaggi in corso, visto che le gerarchie non sono state ancora fissate. Per l’11 del Crystal Palace Hodgson dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Guaita ancora tra i pali: in difesa invece si fanno spazio Van Aanholt, Dann, Kelly e Ward. Per la mediana a due i primi nomi sono quelli di Milivohjevic e McArthur, con Meyer sulla tre quarti a supporto dell’attacco con Ayew, Benteke e Townsend. Sarà modulo speculare per l’Everton di Marco Silva, che in difesa, di fronte a Pickford ( tra i pali) dovrebbe puntare su Coleman, Mina, Keane e Digne. In mediana vi sarà spazio per Gomes e Delph, con Sigurdisson atteso sulla tre quarti: in attacco come titolari dovremmo vedere Richarlison e Bernard ai lati e Calvert prima punta, pur con Kean a disposizione dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questo primo match ufficiale della stagione di Premier league, il portale di scommesse snai ha le idee molto chiare nel fissare quote e pronostico. Ecco che nell’1×2 il successo dell’Everton è stato dato a 2,40 contro il più alto 3,00 fissato per il Crystal Palace: il pareggio vale invece 3,25 la quota.



