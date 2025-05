DIRETTA CRYSTAL PALACE MANCHESTER CITY (RISULTATO FINALE 1-0): VITTORIA DELLE EAGLES

Dopo il gol annullato al Crystal Palace, di fatto, il Manchester City di Per Guardiola prendere il controllo del gioco. I ‘Citizens’, infatti, riescono a premere gli avversari nella proprià metà campo che, però, riescono a difensersi. Basta pensare il portiere Henderson deve intervenire almeno un paio di volte per mantere il risultato sull1-0.

DIRETTA/ Genoa Atalanta (risultato finale 2-3): la decide Retegui! (Serie A, 17 maggio 2025)

Il Manchester City continua comunque a premere, anche se non riesce a riportare il risultato in parità. Dopo la bellezza di dieci minuti di recupero, infatti, l’FA CUP viene vinta dal Crystal Palace. Per quest’ultima, di fatto, questo un giorno storico, visto che ha vinto il primo trofeso della sua storia (Agg.William Scuotto).

DIRETTA/ Padova Entella (risultato finale 0-1): trionfano i liguri! Supercoppa Serie C oggi 17 maggio 2025

DIRETTA CRYSTAL PALACE MANCHESTER CITY INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Crystal Palace Manchester City non verrà trasmessa da alcuna emittente televisiva o piattaforma a pagamento per quanto riguarda il territorio italiano. Niente da fare dunque per chi non potesse recarsi allo stadio di Wembley di persona poichè non sarà garantita la visione dell’evento nemmeno in formato streaming.

DIRETTA CRYSTAL PALACE MANCHESTER CITY (RISULTATO 1-0): RETE DI EZE

Il Manchester City di Pep Guardiola, di fatto, si gioca il trofeo per salvare la stagione. Mentre il Crystal Palace potrebb alzare al cielo la prima coppa della sua storia. A sorpresa, di fatto a passare in vantaggio sono proprio le ‘Eeagles’, visto che segnano al minuto 16 con il solito Eze, servito da Munoz.

RISULTATI PLAYOUT SERIE C/ Il Milan Futuro è in Serie D! Diretta gol live score ritorno (oggi 17 maggio 2025)

I ‘Citizens’, di fatto, accusano il colpo, visto che per una ventina di minuti non riescono a creare occasioni da gol degne di nota. Tuttavia, esattamente al 36′, Henderson riescea parare un calcio di rigore a Marmoush. Da segnalare che all’ora di gioco è stato anche annullato un gol al Crystal Palace per fuorigioco (Agg.William Scuotto).

DIRETTA CRYSTAL PALACE MANCHESTER CITY INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Crystal Palace Manchester City non verrà trasmessa da alcuna emittente televisiva o piattaforma a pagamento per quanto riguarda il territorio italiano. Niente da fare dunque per chi non potesse recarsi allo stadio di Wembley di persona poichè non sarà garantita la visione dell’evento nemmeno in formato streaming.

DIRETTA CRYSTAL PALACE MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo cosa ci nascono i numeri dietro alla diretta di Crystal Palace Manchester City, Il Manchester City si conferma una delle squadre più prolifiche anche in FA Cup, con una media di 2,07 gol segnati a partita. La squadra di Pep Guardiola ha subito 43 gol in 36 partite, mostrando una solida fase difensiva. In termini di possesso palla, i Citizens dominano con una media del 62% e completano circa 607 passaggi a partita con un’accuratezza dell’86%, evidenziando un gioco basato sul controllo e la precisione.

Dall’altra parte, il Crystal Palace ha una media di 1,62 gol segnati per partita e ha subito 48 gol in 36 incontri. La squadra londinese completa circa 297 passaggi a partita con un’accuratezza del 77,8%, indicando un approccio più diretto e meno basato sul possesso palla rispetto agli avversari. Mentre il Manchester City punta su un gioco di possesso e alta precisione nei passaggi, il Crystal Palace adotta un approccio più pragmatico e diretto. Queste differenze si riflettono nelle statistiche e potrebbero influenzare l’andamento della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

TUTTO PRONTO A WEMBLEY

Comincia sabato 17 maggio 2025 alle ore 17:30 la diretta Crystal Palace Manchester City. Presso il Wembley Stadium di Londra va in scena la finale della FA Cup, torneo ormai giunto alla sua 144ª edizione, tra due compagini che hanno vissuto una stagione abbastanza altalenante. I rossoblu hanno saputo raggiungere la dodicesima posizione in Premier League conquistando quarantanove punti a due giornate dal termine e sono reduci dal bel successo ottenuto in trasferta nientemeno che contro il Tottenham, finalista di Europa League.

I Citizens, invece, dopo un periodo nero vissuto a metà del 2024/2025, hanno dimostrato di poter brillare ancora come nel recente passato e si piazzano adesso al quarto posto con sessantacinque punti. La qualificazione alla Champions League è stata praticamente raggiunta dagli uomni di Guardiola, che hanno però pareggiato nell’ultimo turno contro il fanalino di coda Southampton, già ufficialmente retrocesso. L’Aston Villa ed il Nottingham Forest potrebbero ancora scalzare il City dalla posizione che gli permetterebbe di accedere alla massima competizione continentale ma gli Sky Blues hanno al tempo stesso anche la possibilità di chiudere al terzo posto scavalcando Newcastle ed Arsenal se queste non dovessero più fare risultato.

DIRETTA CRYSTAL PALACE MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Crystal Palace Manchester City possiamo evidenziare che la differenza principale negli schieramenti di partenza delle rispettive squadre riguarda la disposizione della difesa: il tecnico Glasner dovrebbe secondo i rumors scegliere di impiegare un 3-4-2-1 con Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell, Sarr, Eze e Mateta. L’allenatore degli ospiti Pep Guardiola sarà invece quasi certamente orientato verso il modulo 4-2-3-1 con Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne, Bernardo, McAtee, Foden e Haaland per i suoi dall’inizio.

DIRETTA CRYSTAL PALACE MANCHESTER CITY, LE QUOTE

Le quote offerte dai bookmakers per l’esito finale della diretta Crystal Palace Manchester City sembrano sorridere in maniera particolare agli ospiti. Stando per esempio a Sisal, la vittoria dei citizens è quotata a non più di 1.75 essendo il risultato più probabile. Il pareggio è la seconda opzione più plausibile come esito finale del match con il segno x fissato a 3.75 ed il trionfo dei rossoblu è infine la soluzione meno gettonata per le agenzie di scommesse con l’1 quotato appunto a 4.25.