Diretta/ CSKA Sofia Cluj (Europa League) streaming video tv: Roma attenta spettatrice

DIRETTA CSKA SOFIA CLUJI: CHI SARÀ LA SORPRESA DEL GIRONE?

CSKA Sofia Cluj, giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 18.55 presso il Nacionalen Stadion Vasil Levski di Sofia, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. E’ l’altra sfida del girone che vede impegnata la Roma, che sarà dunque spettatrice interessata per capire la caratura dei prossimi avversari. Contro l’Etar Tarnovo e il Beroe Stara Zagora in campionato i bulgari hanno ottenuto due pareggi consecutivi, ritrovandosi ora al quarto posto staccati di cinque lunghezze dalla capolista Lokomotiv Plovdiv. Il Cluj invece dopo il 2-1 inflitto al Botosani è rimasto secondo in Romania, a 6 lunghezze però dalla prima della classe, l’Universitatea Craiova. I romeni vantano sicuramente una maggiore esperienza internazionale, spesso in questi anni presenti alla fase a gironi di Champions o di Europa League: fare risultato in Bulgaria sarà per loro fondamentale per provare a giocarsi il secondo posto e la qualificazione con lo Young Boys, visto che tecnicamente la Roma nel girone sembra fuori portata.

DIRETTA CSKA SOFIA CLUJI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di CSKA Sofia Cluj non sarà trasmessa integralmente, ma tramite gli aggiornamenti di Diretta Gol Europa League in esclusiva sui canali di Sky Sport (per la precisione sul canale numero 251), che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA CLUJ

Le probabili formazioni di CSKA Sofia Cluj, sfida che andrà in scena presso il Nacionalen Stadion Vasil Levski di Sofia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stamen Belchev con un 4-2-3-1: Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youga, Beltrame; Henrique, Sinclair, Penaranda; Sowe. Gli ospiti guidati in panchina da Dan Petrescu schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Balgradean; Susic, Ciobotariu, Vinicius, Camora; Djokovic, Hoban, Paun-Alexandru; Deac, Debeljuh, Joca.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di CSKA Sofia Cluj secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Per la vittoria dei padroni di casa bulgari il segno 1 è quotato a 2,70, mentre poi si sale a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio, mentre il successo dei romeni per chi avrà puntato sul segno 2 è quotato esattamente come la vittoria degli ospitanti, 2,70.



