Diretta/ CSKA Sofia Roma (Europa League) streaming video tv: giallorossi coi giovani

CSKA Sofia Roma, in diretta dallo Stadion Bălgarska Armija di Sofia, in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21. Largo ai giovani per i giallorossi che affronteranno la sfida senza assilli di classifica, già sicuri del primo posto in classifica e della qualificazione ai sedicesimi di finale. Dopo le polemiche per l’arbitraggio nel match contro il Sassuolo, il tecnico Fonseca proverà a lanciare alcuni giovani, come Milanese e Calafiori, affiancati a quei giocatori che hanno avuto finora meno spazio tra i titolari. Nessuna velleità neanche per la formazione bulgara, che in questa Europa League pur avendo ottenuto due pareggi (uno proprio all’andata contro la Roma) non è riuscita ancora a segnare un gol. In patria il CSKA Sofia è reduce da un successo esterno contro il Botev Plovdiv che ha riavvicinato la squadra a 5 punti dalla vetta occupata dal Ludogorets.

La diretta tv di CSKA Sofia Roma sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

Le probabili formazioni di CSKA Sofia Roma, sfida che andrà in scena presso lo Stadion Bălgarska Armija di Sofia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Akrapovic con un 4-2-3-1: Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Tiago Rodrigues, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe. Gli ospiti guidati in panchina da Paulo Fonseca schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Carles Perez, Milanese; Borja Mayoral.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra CSKA Sofia e Roma queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 4.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.83.



