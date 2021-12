DIRETTA/ Cska Sofia Roma (risultato finale 2-3): tris e primato nel girone!

DIRETTA CSKA SOFIA ROMA (RISULTATO FINALE 2-3): CATAKOVIC ACCORCIA, GIALLOROSSI PRIMI NEL GIRONE

Termina la diretta Cska Sofia Roma. Dopo il terzo gol realizzato dai giallorossi con Abraham, la squadra bulgara reagisce immediatamente. Al 60′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Caicedo svetta su tutti e colpisce di testa, esaltando i riflessi di Fuzato, che la alza in angolo. La Roma prova ad amministrare, ma il Cska Sofia gioca in maniera aggressiva, non concedendo il possesso ai giallorossi.

Al 75′ i bulgari accorciano le distanze. Palla al centro messa da Bai e deviazione vincente di Catakovic, che realizza il gol dell’1-3. Prende coraggio la compagine bulgara, che prova a realizzare la seconda rete al 77′. Botta dalla distanza di Galabov, deviata in corner da Vina. Nei minuti conclusivi del match, Wildschut realizza la seconda rete per il Cska Sofia, con una botta di destro dal limite. Il gol arriva però troppo tardi, e la Roma porta a casa il successo con il punteggio di 2-3. Vittoria fondamentale per i giallorossi, i quali chiudono il girone in prima posizione, approfittando del concomitante pareggio tra Bodo e Zorya. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA CSKA SOFIA ROMA (RISULTATO LIVE 0-3): DOPPIETTA DI ABRAHAM

Inizia il secondo tempo della diretta di Cska Sofia Roma. Nella prima frazione di gioco, i giallorossi hanno avuto il controllo totale del match, sbloccando prima il punteggio con Abraham, e poi raddoppiando con la magia di tacco di Mayoral. Il Cska Sofia ha provato qualche timido affondo, ben controllato dalla difesa della Roma. Nella ripresa, i padroni di casa tornano in campo con un atteggiamento diverso.

Al 50′, gran tiro di Muhar dalla distanza, con la palla che finisce di poco a lato. Al 53′ la Roma realizza la terza rete. Karsdorp pennella da destra un perfetto cross, Bove manca il colpo di testa, ma dietro c’è Abraham, che controlla di petto e scarica il destro che fulmina Busatto, 0-3 e partita in cassaforte per i giallorossi. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA CSKA SOFIA ROMA (RISULTATO LIVE 0-2): FINE PRIMO TEMPO

Termina il primo tempo della diretta di Cska Sofia Roma. Dopo il vantaggio dei giallorossi, realizzato da Abraham, la reazione della formazione di casa non si è fatta attendere. Al 20′ Cska Sofia pericoloso. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Caicedo salta più in alto di tutti e colpisce di testa. La palla è però centrale e Fuzato può bloccarla. La contro risposta della Roma arriva al 26′.

Conclusione di Mayoral di destro, Busatto è attento e respinge. Al 34′ la Roma raddoppia. Traversone lungo di Bove, che sembra destinato fuori, Vina tiene la palla in campo e la rimette al centro. Sulla sfera si avventa Mayoral, che con un colpo di tacco sorprende il portiere di casa, 0-2. Nei minuti conclusivi del primo tempo, Mayoral si divora il terzo gol a tu per tu con il portiere, calciando sopra la traversa. la prima frazione si conclude con il punteggio di 0-2 in favore della squadra di Mourinho. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA CSKA SOFIA ROMA (RISULTATO LIVE 0-1): ABRAHAM PORTA IN VANTAGGIO I GIALLOROSSI

Inizia la diretta di Cska Sofia Roma. Le due squadre sono schierate in campo e sono pronte a dare il via alla gara valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo C di UEFA Conference League. Il primo tempo si apre con la partenza sprint dei giallorossi. La Roma prova con insistenza a realizzare il gol del vantaggio. Al 4′ ci prova Veretout. Il francese ci prova direttamente da calcio di punizione, palla allontanata da Busatto. Sulla respinta va Mayoral di testa, ma viene murato.

Primi minuti di gioco in cui è la Roma a fare la partita. La squadra di Mourinho guadagna diversi corner, ma non riesce a creare veri e propri pericoli dalle parti di Busatto. Al 13′ punizione dal limite per i giallorossi. Alla battuta va di nuovo Veretout, che sceglie una soluzione a metà tra il tiro e il cross, con la palla che termina fuori. Buona opportunità vanificata. Al 15′ la Roma la sblocca. Karsdorp dall’interno dell’area di rigore, appoggia per Abraham, che da due passi non può sbagliare, 0-1. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA CSKA SOFIA ROMA (RISULTATO LIVE 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta di Cska Sofia Roma e già stanno facendo capolino le formazioni ufficiali del match di Conference League: pure in attesa del fischio d’inizio andiamo a leggere qualche numero interessante, fin qui fissato. Prendendo la classifica del girone C, ecco che troviamo al secondo posto la Roma, ferma con 10 punti e con un tabellino che recita tre successi e un solo pareggio (con il Bodo/Glimt al ritorno). La squadra di José Mourinho pure fin qui si è dimostrata attenta in attacco, ma non sempre impeccabile in difesa: su 15 gol segnati sono ben nove quelli subiti (e sei sono arrivati contro i norvegesi). Altri numeri per il Cska Sofia, ultimo del gruppo con solo un punticino strappato col pareggio sul Bodo/Glimt.

La squadra bulgara fin qui pure ha segnato un solo gol a fronte dei ben 10 incassati: sono dunque statistiche ben deludenti. Ora però torniamo al presente e diamo la parola al campo: la diretta di Cska Sofia Roma comincia!

FORMAZIONI UFFCIALI CSKA SOFIA ROMA

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vion, Muhar, Geferson; Yomov, J. Caicedo, Bai. Allenatore: Stoycho Mladenov

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; G. Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; E. Bove; Borja Mayoral, Abraham. Allenatore: José Mourinho (agg Michela Colombo)

CSKA SOFIA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Cska Sofia Roma sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su DAZN.

DIRETTA CSKA SOFIA ROMA: GLI ALLENATORI

Cska Sofia Roma sarà diretta da Mladenov e Mourinho avversari in panchina pronti a sfidarsi a suon di moduli sul campo di gioco. Stojco Mladenov è considerato un vero e proprio fenomeno della panchina in bulgaria, classe 1957 di Cernokonevo dopo una buona carriera in patria da calciatore, e ben 59 presenze in nazionale, ha iniziato a fare l’allenatore insegnando calcio dal 1991 a oggi. È tornato al CSKA in estate alla quarta esperienza con la squadra di Sofia. La prima porta indietro alla stagione 2007/08 quando lasciò per volare negli Emirati e guidare l’Al-Ahli.

Tornò nel 2012 per un breve periodo per poi essere richiamato nel 2013 e rimanere fino al 2015. Il pubblico lo ama moltissimo e oggi lo sosterrà sicuramente dal primo all’ultimo minuto. Non ha bisogno di presentazioni il tecnico della Roma, lo Special One Josè Mourinho. Champions League, titoli e quel triplete con l’Inter gli hanno permesso di diventare uno degli allenatori più vincenti di sempre. Nonostante questo negli ultimi anni sta vivendo un calo preoccupante con le sue squadre che sembrano giocare un calcio che non appartiene a questa epoca ma che ci porta indietro in un mondo che non esiste più.

CSKA SOFIA ROMA: L’ARBITRO

Questa sera la diretta di Conference league Cska Sofia Roma sarà affidata all’arbitro scozzese Nicolas Walsh, che pure per la speciale occasione sarà seguito in campo dagli assistenti Stewart e Spence, con Steven quarto uomo. Volendo ora fisare la nostra attenzione proprio sul primo direttore di gara, pure scopriamo che questo in stagione ha già messo da parte ben 18 direzioni di cui pure una sola per la fase finale della Conference league (Union Berlino-Maccabi Haifa): nel complesso però il fischietto scozzese ha segnato a statistica fin qui ben 75 cartellini gialli e otto rossi sventolati, con sei penalty assegnati.

Potendo ampliare la nostra analisi, scopriamo pure che in carriera lo stesso Walsh non ha mai avuto modo fin qui di incontrare il CSKA Sofia o la Roma: pure l’arbitro non ha mai diretto formazioni italiane. (agg Michela Colombo)

CSKA SOFIA ROMA: MOURINHO DEVE VINCERE!

Cska Sofia Roma, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 18.45 presso il Levski Stadion di Sofia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Ultimo giro per i giallorossi che sono già sicuri di proseguire nella competizione, ma che dovranno dare un’occhiata a quanto succederà nel match tra Zorya e Bodo/Glimt. Con una vittoria della Roma, infatti, il primo posto e la qualificazione diretta agli ottavi arriverebbe soltanto con una frenata dei norvegesi in Ucraina.

Se il Bodo riuscisse a battere lo Zorya a domicilio, la Roma anche con una vittoria in Bulgaria dovrebbe accontentarsi dei play off, da affrontare contro una delle terze classificate della fase a gironi di Europa League. Il Cska Sofia dalla sua non ha nulla da chiedere: il 10 dicembre 2020 in Europa League i bulgari hanno battuto 3-1 la Roma in casa ma in un match in cui i giallorossi erano già primi e qualificati. La squadra di Mourinho ha invece vinto 5-1 il match d’andata all’Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Cska Sofia Roma, match che andrà in scena al Levski Stadion di Sofia. Per il Cska Sofia, Stojco Mladenov schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Busatto; Turitsov, Mattheij, Galabov e Mazikou; Yomov, Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fuzato; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Diawara, Vina; Zaniolo, Abraham.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Cska Sofia Roma, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 8.00 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 5.00 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.32 volte l’importo investito.



