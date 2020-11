Diretta/ Cska Sofia Young Boys (Europa League) streaming video tv. Ultima occasione

DIRETTA CSKA SOFIA YOUNG BOYS: GLI SVIZZERI VOGLIONO I 3 PUNTI!

CSKA Sofia Young Boys, in diretta dallo Stadion Bălgarska Armija di Sofia in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Ultima occasione per i bulgari ma anche per lo Young Boys crocevia fondamentale, considerando la piega che ha preso il girone che vede impegnata anche la Roma. I padroni di casa hanno finora conquistato il loro unico punto proprio contro la Roma, mentre gli svizzeri dopo aver perso in casa contro i giallorossi hanno pareggiato col Cluj e rifilato un tris al CSKA nel match d’andata. Nei rispettivi campionati, il CSKA Sofia resta a -5 dal Ludogorets primo della classe in Bulgaria, mentre la formazione di Berna viene da una cruciale vittoria contro il Basilea nel campionato elvetico, un 2-1 che ha portato lo Young Boys in testa alla classifica, a +2 sul Lugano.

DIRETTA CSKA SOFIA YOUNG BOYS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di CSKA Sofia Young Boys sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA YOUNG BOYS

Le probabili formazioni di CSKA Sofia Young Boys, sfida che andrà in scena presso lo Stadion Bălgarska Armija di Sofia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Daniel Morales con un 4-2-3-1: Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Geferson, Youga ; Yomov, Sankharé, Sinclair; Sowe. Gli ospiti guidati in panchina da Gerardo Seoane schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Von Ballmoos; Bürgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Cska Sofia Young Boys secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa bulgari partono sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 3.90, mentre poi si sale a quota 3.80 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 1.85 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione svizzera.



