Diretta/ Cska Sofia Zorya streaming video tv: quasi l’ultima occasione (Conference)

DIRETTA CSKA SOFIA ZORYA: PARTITA EQUILIBRATA

Cska Sofia Zorya, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.45 presso lo Stadion Vasil Levski di Sofia, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. E’ già quasi l’ultima occasione per le due formazioni che fanno parte del girone della Roma per agganciare almeno il secondo posto e la possibilità di spareggiare, per l’accesso agli ottavi di finale della competizione, con le terze della fase a gironi di Europa League. Il Cska Sofia è avanti avendo pareggiato col Bodo/Glimt che ha invece battuto gli ucriani all’esordio, mentre entrambe le squadre hanno perso nettamente contro la Roma.

DIRETTA/ Lazio Marsiglia video streaming tv: all’Olimpico arbitra Deniz Aytekin

Il Cska Sofia in Bulgaria sta vivendo comunque un ottimo momento, con quattro vittorie consecutive che hanno consolidato il secondo posto della formazione allenata da Mladenov, che insegue il Ludogorets capolista a 2 lunghezze di distanza ma con una partita disputata in meno. Lo Zorya invece ha incassato una goleada perdendo 6-1 nell’ultimo match del campionato ucraino contro lo Shakhtar Donetsk, restando così al quinto posto in classifica e con la Dinamo Kiev capolista lontana ormai nove lunghezze.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol: a punteggio pieno

DIRETTA CSKA SOFIA ZORYA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Cska Sofia Zorya sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intera fase a gironi di Conference League. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA ZORYA

Le probabili formazioni della diretta Cska Sofia Zorya, match che andrà in scena allo Stadion Vasil Levski di Sofia. Per il Cska Sofia, Stoycho Mladenov schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Busatto; Turitsov, Lam, Mattheij, Mazikou; Geferson, Muhar; Yomov, Carey, Wildschut; Caicedo. Risponderà lo Zorya allenato da Viktor Skrypnyk con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Favorov; Gromov, Nazaryna, Buletsa, Kochergin, Kabaev; Sayyadmanesh.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Via a Tel Aviv! Diretta gol live score

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stadion Vasil Levski di Sofia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cska Sofia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dello Zorya, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA