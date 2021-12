Diretta/ Cuneo Bergamo (risultato 2-0) video streaming tv: 3^ set!

DIRETTA CUNEO BERGAMO (RISULTATO 2-0): FINE SECONDO SET

Il secondo set tra Cuneo e Bergamo termina sul 25-21. Andiamo a ricordare alcune realizzatrici del match. Cuneo: Squarcini 5, Stufi 6, Jasper 6, Signorile 2, Gicquel 9, Kuznetsova 12, Zanette 2. Bergamo: Loda 3, Lanier 7, Schoelzel 6, Borgo 7, Di Iulio 1, Ogoms 1, Ohman 1, Cagnin 2. Secondo set vinto ancora da Cuneo che sta giocando davvero bene guidato da un’inspiratissima Kuznetsova. Ci avviamo ora verso il terzo set. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA CUNEO BERGAMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Bergamo sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che trasmette una partita per ogni giornata di campionato: appuntamento dunque sul canale Sky Sport Arena, oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sul sito o l’applicazione.

FINE PRIMO SET

Il primo set tra Cuneo e Bergamo termina sul 25-19. Andiamo a ricordare alcune realizzatrici del match. Cuneo: Squarcini 1, Stufi 4, Jasper 3, Signorile 1, Gicquel 5, Kuznetsova 5, Zanette 2. Bergamo: Loda 2, Lanier 4, Schoelzel 3, Borgo 4. Primo set vinto meritatamente da Cuneo che ha sbagliato davvero pochissimo. Partita che comunque resta ancora apertissima vista anche la qualità di Bergamo, vedremo cosa accadrà nel secondo set. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA!

Per Cuneo Bergamo adesso tutto è pronto, ci resta giusto il tempo per leggere alcune dichiarazioni anche in casa bergamasca, per la precisione le parole dell’allenatore Lino Giangrossi dopo l’amara sconfitta casalinga di settimana scorsa contro Chieri: “Abbiamo giocato una buona gara ma nei momenti importanti, quando dovevamo chiudere, abbiamo commesso qualche ingenuità, come nel terzo parziale. Loro hanno cambiato molto, hanno trovato una quadra e sono venuti fuori dal momento difficile.

Abbiamo approcciato bene il match ma in alcuni episodi potevamo fare meglio. Dobbiamo maturare”, si legge sul sito Internet del Volley Bergamo 1991. Tra pochissimo scopriremo se oggi Giangrossi potrà dirsi più soddisfatto della prestazione delle sue ragazze: parola quindi senza indugio al campo, Cuneo Bergamo inizia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CUNEO BERGAMO: PARLA CARUSO

In avvicinamento alla diretta di Cuneo Bergamo, facciamo un passo indietro a settimana scorsa e alla vittoria che la Bosca San Bernardo Cuneo aveva ottenuto con il risultato di 1-3 sul campo di Casalmaggiore. Un successo naturalmente molto prezioso per le piemontesi, che al termine della partita era stato commentato così dalla centrale di Cuneo Sara Caruso: “Tantissima felicità per questi tre punti d’oro. Dopo gli errori abbiamo saputo voltare pagina subito e questo ha fatto la differenza; la testa ora è già alla sfida con Bergamo, la seconda di tre partite da vincere. A livello personale una serata da ricordare; il grazie va alle mie compagne che mi hanno sempre fatta sentire a mio agio e mi hanno confortata dopo ogni sbaglio”. Questa era stata l’analisi di Caruso per il sito Internet ufficiale della società di Cuneo, vedremo se contro Bergamo arriverà un’altra vittoria… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRA PLAY OFF E SALVEZZA

Cuneo Bergamo, in diretta dal Palazzo dello Sport di Cuneo, si giocherà alle ore 19.30 di questa sera, domenica 12 dicembre 2021, per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Cuneo Bergamo potrebbe essere un bivio delicato per la stagione di entrambe le squadre: Cuneo infatti ha 11 punti e Bergamo 9, entrambe sarebbero al momento fuori dalla zona playoff ma anche sopra a quella retrocessione, però basta poco per cambiare prospettive, in meglio o in peggio.

La Bosca San Bernardo Cuneo domenica scorsa ha vinto sul campo di Casalmaggiore e così facendo ha scavalcato proprio Bergamo, che invece ha perso in casa contro Chieri. Adesso curiosamente si ripete di nuovo il confronto Piemonte-Lombardia, Cuneo mette nel mirino una vittoria che potrebbe portare verso i playoff ma Bergamo non può permettersi una nuova sconfitta. Che cosa ci riserverà Cuneo Bergamo?

DIRETTA CUNEO BERGAMO: IL CONTESTO

La diretta di Cuneo Bergamo sarà dunque un appuntamento da non perdere, perché potrebbe essere la svolta per entrambe le formazioni, in particolare per Cuneo che bissando la vittoria contro Casalmaggiore metterebbe alle spalle precedenti amarezze e soprattutto scaverebbe un bel margine sulla zona più critica, puntando invece apertamente all’ottavo posto che alla fine del campionato varrà un posto ai playoff, logicamente l’obiettivo massimo per Cuneo.

Per la Volley Bergamo 1991 invece è inutile fare voli pindarici: la sconfitta casalinga contro Chieri ha rimesso le lombarde pericolosamente in bilico, con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Bisogna dunque reagire, anche se in questo momento Cuneo sembra più in forma di Bergamo, che non vince più dal colpo a Perugia la prima domenica di novembre. Bisogna spezzare al più presto la serie negativa per evitare guai…



