Diretta Cuneo Brescia/ Streaming video Rai: sarà riscatto per la Leonessa?

DIRETTA CUNEO BRESCIA: CHE SFIDA PER MAZZOLA!

Cuneo Brescia, in diretta dal Pala Ubi Banca di Cuneo, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 28 novembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Torna dunque la grande pallavolo femminile in questo fine settimana e con la diretta tra Cuneo e Brescia vivremo quello che è il recupero della ottava giornata del turno di andata della stagione regolare della Serie A1. Il caso non è isolato: terminata la fase di andata del torneo, la Lega Volley Femminile ha deciso di ritardare l’avvio del turno di ritorno, per dare spazio ai tanti recuperi già messi a calendario. Nelle scorse settimane infatti abbiamo assistito, causa coronavirus il rinvio di parecchie sfide, tanto che pure al termine della 13^ giornata non è stato possibile incoronare la Regina d’Inverno e fissare le qualificazioni alla prossima Coppa Italia, tanto la classifica era falsata dai rinvii. Ecco allora la decisione di recuperare il terreno perso per presentarsi al ritorno della Serie A1 a ranghi completi: un’ottima mossa, considerato che oggi ci offrirà una sfida particolarmente attesa come è quella tra Cuneo e Brescia, due tra le più recenti realtà del primo campionato nazionali, che stanno sgomitando per mettersi in mostra.

CUNEO BRESCIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Cuneo Brescia sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CUNEO BRESCIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, la Serie A1 di volley femminile si è dunque fermata in questi giorni per dare spazio ai tanti recuperi, che si sono resi necessari nelle ultime settimane. Facile dunque intuire che sia difficile dare un contesto preciso alla diretta tra Cuneo e Brescia di questa sera, considerando dunque la classifica del primo campionato nazionale di volley femminile. Pure possiamo dire ancora qualcosa della partita che si attenderà a breve. Partiamo allora dalle piemontesi di Mister Pistola, che finora ha messo alle spalle 10 incontri (e dunque ne ancora uno da recuperare), riuscendo a mettere a tabella solo 4 successi e ben sei sconfitte: di queste ben tre sono arrivate solo negli ultimi tre impegni per Signorile e compagne, in evidente difficoltà. Sono altri numeri per Brescia di Mister Mazzola, che invece hanno disputato 11 incontri (e dunque dopo oggi non ne avrà altri da recuperare): Bechis e compagne finora hanno recuperato sette punti, ma solo un successo (contro Bergamo) e dunque puntano al recupero di questa sera per rilanciarsi verso un girone di ritorno che dovrà svolgersi sotto altra stella. Chissà che dirà il campo allora!

