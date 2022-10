Diretta Cuneo Chieri/ Streaming video Rai: derby piemontese, Serie A1 volley

Cuneo Chieri, in diretta dal Palazzo dello Sport di Cuneo, è il derby piemontese valido per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile che si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 27 ottobre 2022. Sappiamo che il campionato di pallavolo è iniziato tardi perché meno di due settimane fa sono terminati i Mondiali con una medaglia di bronzo per l’Italia, adesso però l’attività dei club si è subito presa il palcoscenico e si gioca a raffica, come è d’altronde un fatto ormai normale (anche se forse eccessivo) nei sovraffollati calendari della pallavolo nazionale ed internazionale.

La diretta di Cuneo Chieri si caratterizza quindi innanzitutto per essere un derby piemontese, anche se chiaramente la squadra di riferimento a livello regionale è Novara. Si può comunque sottolineare che il Piemonte nel volley femminile sa esprimere ben quattro formazioni di Serie A1 (c’è anche Pinerolo) e questo è un merito che va riconosciuto a realtà sane quali Cuneo Granda San Bernardo e Reale Mutua Fenera Chieri, che nella scorsa stagione furono entrambe capaci di raggiungere i playoff scudetto. Cosa ci riserverà quindi questa volta la diretta di Cuneo Chieri?

DIRETTA CUNEO CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Chieri sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), che trasmette una partita di ogni giornata della Serie A1 di volley femminile, mettendo quindi a disposizione anche la diretta streaming video di Cuneo Chieri tramite sito o app del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI CUNEO CHIERI

DIRETTA CUNEO CHIERI: IL CONTESTO

La diretta di Cuneo Chieri metterà dunque di fronte nel derby piemontese due formazioni dal cammino piuttosto simile nel precedente campionato, chiuso al sesto (Chieri) e al settimo (Cuneo) posto della stagione regolare, con eliminazione poi ai quarti dei playoff scudetto. Difficile invece sbilanciarsi in considerazioni sulla nuova stagione, perché è andata finora in archivio solamente la prima giornata della Serie A1 2022-2023, ma proviamo comunque a dire qualcosa, in attesa di conferme oppure smentite in questo derby.

Cuneo proverà a sfruttare il fattore campo per riscattare la sconfitta all’esordio con il risultato di 3-2 e parziali di 20-25, 23-25, 25-18, 25-23, 15-12 sul campo della Megavolley Vallefoglia, che possiamo etichettare come mezza delusione contro una formazione che l’anno scorso era arrivata dietro, anche se un punto in trasferta non è comunque del tutto da disprezzare. Chieri ha invece saputo sfruttare il “vantaggio” concesso dal calendario con il debutto casalingo contro Casalmaggiore, terminato con la vittoria piemontese per 3-0 e parziali di 25-14, 25-17, 25-12 per un successo davvero troppo facile, che avrà bisogno di una controprova stasera…

