Diretta Cuneo Chieri/ Streaming video Rai: il derby piemontese di volley

Cuneo Chieri, diretta dagli arbitri Simone Santi e Fabio Bassan, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 10 ottobre 2020, come anticipo della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Derby piemontese di pallavolo dunque al Pala Ubi Banca, che sarà il palcoscenico della diretta di Cuneo Chieri. Situazione curiosa per la Reale Mutua Fenera Chieri, che anche nella scorsa giornata aveva disputato un derby piemontese, perdendo per 0-3 in casa al cospetto di Novara, che è d’altronde una formazione di caratura sulla carta superiore a Chieri e anche alla Bosca San Bernardo Cuneo, la quale a sua volta è reduce da una sconfitta nello scorso weekend sul campo di Perugia. Cuneo Chieri sarà dunque un derby tra due squadre accomunate dalla volontà di tornare alla vittoria: chi ci riuscirà?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CUNEO CHIERI

La diretta tv di Cuneo Chieri sarà garantita dal canale Rai Sport + HD, il numero 57 del telecomando, dal momento che questa è la partita scelta per la trasmissione in chiaro nella quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Questo significa che sarà a disposizione di tutti anche la diretta streaming video, che sarà garantita da Rai Play tramite il sito oppure l’applicazione. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CUNEO CHIERI: IL CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Cuneo Chieri, abbiamo già osservato che il derby piemontese fornisce occasione di riscatto a due squadre che nella scorsa giornata hanno perso, ma che globalmente non hanno cominciato così male il nuovo campionato di Serie A1. Citazione di merito in particolare per Cuneo, che prima della sconfitta sul campo di Perugia aveva raccolto due vittorie sul campo de Il Bisonte Firenze e poi in casa contro la Saugella Monza, dunque si candida a un ruolo da protagonista in zona playoff con 6 punti in classifica. Chieri invece di punti ne ha tre, ma è anche vero che ha già osservato il proprio turno di riposo per il girone d’andata, dunque il bilancio per la Fenera è di una vittoria in trasferta a Perugia e poi la sconfitta casalinga al cospetto di Novara. Chi vincerà oggi, si candiderà senza dubbio a un ruolo di primo piano nella stagione.

