Diretta Cuneo Chieri/ Streaming video tv: derby piemontese di volley

DIRETTA CUNEO CHIERI: PARTITA COMBATTUTA

Cuneo Chieri, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Alessandro Rossi presso il Palazzo dello Sport di Cuneo, sarà una partita valida per la ottava giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile. L’appuntamento con il derby piemontese di pallavolo sarà fissato alle ore 19.30 di stasera, domenica 27 febbraio 2022, e la classifica ci dice che la diretta di Cuneo Chieri sarà una sfida intrigante tra due squadre che sono salde in zona playoff.

DIRETTA PIACENZA TRENTO/ Video streaming Rai: le dichiarazioni di Enrico Cester

La Reale Mutua Fenera Chieri occupa il sesto posto con 29 punti, la Bosca San Bernardo Cuneo è appena dietro a quota 25 punti e punta naturalmente ad avvicinare le cugine, anche se va detto che Chieri ha giocato una partita in meno e di conseguenza potrebbe allungare ulteriormente. La zona playoff dovrebbe comunque essere garantita, in palio c’è però la migliore posizione possibile: cosa succederà in Cuneo Chieri?

DIRETTA/ Casalmaggiore Monza (risultato finale 2-3): brianzole, che rimonta!

DIRETTA CUNEO CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Chieri sarà garantita su Sky Sport Uno (canale numero 201) per gli abbonati alla televisione satellitare, che trasmette una partita di ogni giornata della Serie A1 di volley femminile, anche in diretta streaming video tramite sito o app del servizio Sky Go.

DIRETTA CUNEO CHIERI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cuneo Chieri metterà dunque di fronte nel derby piemontese due formazioni dal cammino piuttosto simile fino a questo momento in campionato, anche se è giusto dire che Chieri ha 4 punti in più pur avendo giocato una partita in meno, di conseguenza la Reale Mutua Fenera parte favorita per il sesto posto che realisticamente è l’obiettivo massimo, dal momento che le prime cinque sono nettamente più avanti.

Diretta/ Ravenna Verona (risultato finale 1-3): la Blu Volley conquista la vittoria!

In ogni caso, il posto ai playoff è di fatto ormai certo per Chieri, ma molto vicino anche per le cugine di Cuneo e questo è già importante, perché una stagione tranquilla e lontana dalle paludi della zona retrocessione è già da considerare positiva. Il derby potrebbe cristallizzare definitivamente la situazione oppure lanciare la volata tutta piemontese per il sesto posto: che cosa succederà? La risposta naturalmente arriverà dal campo, come è giusto che sia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA