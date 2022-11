DIRETTA CUNEO CONEGLIANO/ Video streaming Rai: parola ad Agnese Cecconello

DIRETTA CUNEO CONEGLIANO: PARLA CECCONELLO

Mentre si avvicina la diretta di Cuneo Conegliano, dobbiamo ricordare che le padrone di casa piemontesi sono reduci da due brutte sconfitte casalinghe per di più in casa, l’ultima una settimana fa al cospetto di Casalmaggiore. Nel frattempo Cuneo non ha giocato nel turno infrasettimanale causa rinvio della trasferta a Bergamo, così stasera ci sarà un altro match casalingo, però ancora più difficile dal momento che a Cuneo arriva Conegliano. Non sarà facile invertire la tendenza, ma bisognerà dare almeno dei segnali, come aveva ammesso dopo il precedente match la centrale Agnese Cecconello, che era stata intervista dal sito Internet della società per analizzare la sconfitta contro Casalmaggiore.

Queste dunque sono state le parole di Cecconello: “Oggi è mancato un po’ tutto, a partire dalla ricezione. In attacco abbiamo faticato, in battuta avremmo potuto rischiare qualcosa di più. Non mi piacciono gli alibi, ma è difficile mantenere un livello intenso in allenamento quando ti mancano almeno tre giocatrici. Dobbiamo cambiare mentalità e giocare in maniera più sfrontata a partire dalla partita con Conegliano”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CUNEO CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Conegliano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di Serie A1 selezionata per la trasmissione in chiaro sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Cuneo Conegliano sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

IMOCO IN TRASFERTA

Cuneo Conegliano, in diretta dal Palazzo dello Sport naturalmente di Cuneo, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 5 novembre 2022, come anticipo televisivo per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che è cominciato immediatamente dopo la fine dei Mondiali che hanno dato il terzo posto e la medaglia di bronzo all’Italia e sta marciando a ritmi altissimi, dal momento che ci sono stati ben due turni infrasettimanali oltre ai turni nei weekend. Ecco dunque che appena tre settimane dopo la finale iridata siamo già alla quinta giornata di campionato per Cuneo Granda San Bernardo e Prosecco Doc Imoco Conegliano.

La diretta di Cuneo Conegliano sarà un anticipo davvero di lusso, come sempre quando in campo ci sono le venete che già da qualche anno sono la formazione di riferimento per il volley femminile, in Italia e non solo. Non a caso l’Imoco finora ha quattro vittorie su quattro e 11 punti in classifica, mentre Cuneo ha giocato una partita in meno, ma finora ha sempre perso. Sulla carta dovrebbe essere una partita a senso unico, anche se naturalmente è troppo presto per fare calcoli: godiamoci quello che succederà in campo, che cosa ci dirà quindi la diretta di Cuneo Conegliano?

DIRETTA CUNEO CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Cuneo Conegliano, possiamo comunque analizzare lo stato di forma delle due squadre in base ai risultati delle prime giornate di campionato. La Cuneo Granda San Bernardo ha avuto una intera settimana di lavoro perché ha visto rinviato il match del turno infrasettimanale e potrà sfruttare la freschezza oltre che il fattore campo in una partita comunque difficilissima per le piemontesi, che finora hanno raccolto un solo punto in classifica con la sconfitta per 3-2 al debutto contro Vallefoglia, che è stata seguita dal pesante 0-3 casalingo nel derby con Chieri e da un altro pessimo 0-3 casalingo contro Casalmaggiore.

Quanto alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, il debutto era arrivato in casa con una netta vittoria per 3-0 contro Bergamo, prima di soffrire decisamente di più per cogliere però una preziosa vittoria per 2-3 sul campo di Busto Arsizio nella seconda giornata di questa nuova Serie A1. Ecco poi nella terza giornata la vittoria per 0-3 sul campo di Vallefoglia e infine mercoledì sera il 3-0 casalingo ottenuto contro Chieri per calare il poker di vittorie consecutive in questo primo scorcio del campionato.











