Diretta Cuneo Novara streaming video Rai: orario e risultato live del derby piemontese nella Serie A1 di volley femminile, oggi sabato 29 novembre 2025

DIRETTA CUNEO NOVARA (RISULTATO 0-2): 14-25, 23-25

Due set molto diversi fra loro ma con lo stesso epilogo stanno indirizzando in favore delle ospiti la diretta Cuneo Novara, la Igor infatti conduce per 14-25, 23-25. Il primo set è iniziato con un allungo immediato delle ospiti: la Igor infatti sale sul 6-1, poi le padrone di casa riescono al massimo a risalire a tre punti di ritardo, ma solo per poco. Poi Novara allunga ulteriormente e il primo parziale quindi diventa un monologo novarese, come indica in modo chiaro il 14-25 finale.

Più combattuto il secondo parziale della diretta Cuneo Novara, con Cuneo spesso avanti e comunque poi in parità fino a quota 15, quando però Novara piazza il primo allungo deciso sul +4 (15-19). Cuneo non si arrende, anzi replica con un clamoroso 7-1 che porta le padrone di casa in vantaggio 22-20, ma a quel punto esce la maggiore qualità delle ospiti, che recuperano il passivo e piazzano il sorpasso decisivo per il 23-25 che potrebbe indirizzare il match in modo decisivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CUNEO NOVARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Orario diverso dal solito per evitare sovrapposizioni con altri sport, infatti la diretta Cuneo Novara in tv sarà garantita su Rai Sport in chiaro, compresa la diretta streaming video in aggiunta a quella di VBTV a pagamento.

DIRETTA CUNEO NOVARA SU RAIPLAY

VIA AL DERBY

Stati d’animo molto diversi in avvicinamento al derby, la diretta Cuneo Novara arriva per le padrone di casa dopo la sconfitta per 3-2 a Bergamo, partita che ha dato indicazioni anche positive ma infine è terminata con un altro passo falso. Nova Marring, autrice di 15 punti, nel dopo partita aveva evidenziato le criticità ma pure alcuni spunti positivi: “Nei primi due set abbiamo fatto fatica nella fase di muro difesa. Inoltre abbiamo sbagliato tanto in battuta nel primo set, con nove errori che ci hanno tolto la possibilità di vincere subito il primo parziale. Tuttavia sono contenta di come siamo rientrate in partita e di aver centrato un punto”.

Morale certamente molto più alto per Novara, fra le ultime tre vittorie in Serie A1 e il debutto vincente pure in Champions League: Lorenzo Bernardi si era detto soddisfatto soprattutto perché “dopo il primo set abbiamo tenuto l’iniziativa e la partita sempre in pugno e questo senz’altro è qualcosa di molto positivo, per una vittoria che direi essere a tutti gli effetti meritata”. Adesso però dobbiamo fare spazio al derby: la diretta Cuneo Novara comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN DERBY PIEMONTESE STUZZICANTE

Sabato di grande pallavolo con la diretta Cuneo Novara, ci attende quindi un derby piemontese per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile oggi pomeriggio, 29 novembre 2025, dal Palazzo dello Sport naturalmente di Cuneo, dove le padrone di casa proveranno a fare uno sgambetto alle più quotate cugine dalle ore 15.30.

La Honda Cuneo Granda Volley arriva da una grande battaglia a Bergamo nella scorsa giornata: sotto di due set, rimonta per portare la partita al tie-break ma infine sconfitta, che purtroppo per Cuneo è stata la quinta consecutiva, dopo un inizio di campionato che aveva suscitato ben altre speranze con quattro vittorie nelle prime sei partite.

Per Cuneo ci sono quindi 12 punti, scenario ben diverso per la Igor Gorgonzola Novara, che infatti ne conta 23, praticamente il doppio rispetto alle cugine. Evidentemente per le ospiti l’obiettivo fondamentale sarà chiudere fra le prime quattro per avere il fattore campo nei quarti dei playoff scudetto e la rivale principale potrebbe essere un’altra squadra piemontese, cioè Chieri.

La condizione di forma delle due squadre sembra disegnare prospettive a senso unico per il derby piemontese, considerando che Novara ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive compreso uno splendido acuto a Milano in casa del Vero Volley, staremo allora a vedere se la diretta Cuneo Novara potrà regalarci delle sorprese oppure sarà rispettata la legge del più forte.

DIRETTA CUNEO NOVARA: PROSPETTIVE MOLTO DIVERSE

Non sarà semplice contro una delle big del nostro campionato, ma per le padrone di casa sarebbe davvero prezioso riuscire a spezzare la striscia negativa già nella diretta Cuneo Novara. Gli ultimi scivoloni hanno fatto uscire Cuneo dalle prime otto posizioni: certo, la zona playoff è solamente un punto avanti, ma d’altro canto è pure vero che adesso ci sono per le piemontesi appena due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La verità è che dietro le big le distanze sono molto ridotte e quindi tutto è ancora possibile, sia nel bene sia nel male.

Novara ha ovviamente ben altre prospettive: martedì è arrivato per la Igor anche il ritorno vincente in Champions League, con un bel successo per 1-3 sul campo delle polacche del Lodz. Il morale quindi è alto, in campionato si potrebbe pensare anche a qualcosa in più del quarto posto, considerando che il terzo posto del Vero Volley è tre punti avanti, ma le lombarde hanno giocato una partita in più. Il derby sarà una sfida affascinante, ma le ospiti avranno il dovere di far valere la superiorità tecnica nella diretta Cuneo Novara…