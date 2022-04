DIRETTA CUNEO NOVARA/ Video streaming Rai: le parole di coach Andrea Pistola

DIRETTA CUNEO NOVARA: PARLA PISTOLA

Mentre si avvicina la diretta di Cuneo Novara, è naturalmente ancora molto fresco il ricordo della partita sabato sera, un netto 3-0 casalingo per Novara in un match in cui Cuneo non è mai riuscita ad impensierire le avversarie. L’allenatore della Bosca San Bernardo Cuneo, Andrea Pistola, ha rilanciato così la sfida in vista della seconda partita dei quarti playoff: “Sabato eravamo troppo contratti: siamo stati attenti dal punto di vista tattico, ma non abbiamo avuto il coraggio di rischiare. Domani dovremo avere la consapevolezza che per essere competitivi contro una formazione che ci è superiore per esperienza, fisicità e dal punto di vista tecnico servirà un briciolo di spregiudicatezza.

In gara 1 le quattro squadre meglio classificate hanno vinto senza grossi problemi, mostrando che la differenza di valore c’è e che per colmarla serve avere qualcosa in più a livello di mentalità. Per tutto l’anno la squadra ha dimostrato di avere carattere e una certa predisposizione a non mollare: mi auguro che le ragazze trovino le energie per fare una prestazione importante e riaprire la serie”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CUNEO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Novara sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita selezionata per la trasmissione in chiaro tra quelle di gara-2 dei quarti playoff della Serie A1 femminile. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

CUNEO NOVARA: OSPITI FAVORITI!

Cuneo Novara, in diretta dal Palazzo dello Sport di Cuneo, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 12 aprile 2022, come gara-2 del derby piemontese valido per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 di volley donne. Il massimo campionato femminile di pallavolo è entrato nella sua fase decisiva, la diretta di Cuneo Novara potrebbe già decretare le sorti di questo confronto che sabato in gara-1 ha visto la perentoria vittoria casalinga per 3-0 da parte della Igor Gorgonzola Novara.

Il pronostico è fatalmente avverso alla Bosca San Bernardo Cuneo, che stavolta godrà del fattore campo ma avrà bisogno anche di sfoderare una prestazione ai limiti della perfezione per riuscire ad allungare la serie contro le cugine di Novara, che invece puntano a chiudere i conti per sprecare meno energie possibili in un cammino che potrebbe essere ancora abbastanza lungo per le ragazze della Igor. Tutto andrà secondo logica o le padrone di casa faranno la sorpresa? Ce lo dirà Cuneo Novara…

DIRETTA CUNEO NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Cuneo Novara sulla carta dovrebbe essere di facile lettura, tanto è grande il divario tra queste due formazioni. Certo, questa volta si giocherà a Cuneo e qualcosa potrebbe cambiare rispetto a gara-1, ma il dominio mostrato da Novara appena tre giorni fa (parziali di 25-19, 25-17 e 25-16) indica che le ospiti dovrebbero essere ampiamente favorite anche giocando in trasferta. La classifica della stagione regolare parlava chiaro: 66 punti per Novara e 38 per Cuneo, sono 28 lunghezze di differenza e sabato sera si sono viste tutte.

Oggi siamo al bivio: se Cuneo riuscisse nell’impresa, sarebbe già andata oltre le previsioni e metterebbe enorme pressione sui Novara, esposta al rischio di una clamorosa eliminazione (anche se naturalmente la bella sarebbe in casa Igor); dal canto suo, per Novara sarebbe importante vincere ma anche conservare quante più energie possibili, perché in semifinale ci potrebbe essere un meraviglioso incrocio con Monza, aperto a ogni pronostico e nel quale ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza. Prima però c’è da chiudere la “pratica” derby…











