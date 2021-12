Diretta Cuneo Perugia/ Streaming video Rai: Mosca favorita (Serie A1 volley)

Cuneo Perugia, in diretta dal Palazzo dello Sport della città piemontese, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, sabato 18 dicembre 2021, come anticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2021-2022, che è il penultimo turno del girone d’andata del massimo campionato di pallavolo. Classifica alla mano, dobbiamo dire che la diretta di Cuneo Perugia dovrebbe vedere favorite le padrone di casa, a caccia di punti per la Coppa Italia, mentre le ospiti umbre devono pensare solo a salvarsi.

La Bosca San Bernardo Cuneo ha 14 punti in classifica, la Bartoccini Fortinfissi Perugia invece ne ha solamente 7, esattamente la metà. Detto che pure Cuneo non può ancora dirsi del tutto tranquilla in ottica salvezza, è chiaro che per ora le piemontesi possono permettersi di mettere nel mirino un piazzamento fra le prime otto, mentre Perugia deve solo pensare ad uscire dalle ultime due posizioni. Che cosa ci potrà dire Cuneo Perugia?

DIRETTA CUNEO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Perugia sarà garantita oggi in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), di conseguenza la partita di pallavolo sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA CUNEO PERUGIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato, la diretta di Cuneo Perugia dovrebbe mettere sotto i riflettori soprattutto le padrone di casa, perché Cuneo aveva un doppio turno casalingo contro avversarie alla portata da sfruttare nel migliore dei modi per elevarsi in classifica. La prima metà dell’opera è stata completata domenica scorsa con la vittoria per 3-0 contro Bergamo, il bis servirebbe ad allontanarsi dai guai e pure per consolidarsi tra le prime otto della classifica della Serie A1.

Molte meno sono state le soddisfazioni per Perugia, che al femminile non è di certo una potenza come in campo maschile: due vittorie in tutto il campionato finora e penultima posizione in classifica, che alla fine della stagione regolare vorrebbe dire retrocessione. La partita di Cuneo non sarà affatto facile, però non è nemmeno tra le missioni impossibili: chissà se le umbre saranno capaci di farsi un bel regalo di Natale per dare una sterzata in classifica…



