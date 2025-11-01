Diretta Cuneo Piacenza streaming video Rai: orario e risultato live del match della Superlega di volley, oggi sabato 1° novembre 2025

DIRETTA CUNEO PIACENZA (RISULTATO 2-3: GLI OSPITI VINCONO AL TIE-BREAK

Il secondo set tra Cuneo e Piacenza, di fatto, inizia puntoa punto. Anche sei i padroni di casa, di fatto, si prortano sull’8-4. Cuneo si porta anche sul +6 . I padroni di casa, infatti, riescono a vincere questo secondo game con il risultato di 25-18. Nel terzo set, invece, Piacenza parte davvero benissimo, visto che riesce ad andare sullo 0-5.

Cuneo, invece, non riesce a trovare il bandolo della matassa.

Diretta/ Verona Milano (risultato finale 3-0): i veneti la chiudono! (oggi 30 ottobre 2025)

Piacenza, di fatto, controlla questo game e riesce a vincere questo terzo set con il risultato di 15-25. Sembra che anche il terzo set vada in favore degli ospiti, ma Cuneo si riporta sotto (16-18). Il quarto set, però, lo vince sempre la stessa squadra ospite (20-25). Le due squadre, dunqe, vanno al tie break, che inizia con il muro di Galassi. La gara, di fatto, va verso il team emiliano, visto che ha sempre circa cinque punti di vantaggio. Piacenza, infatti, vince questo tie-break 10-15 (Agg.William Scuotto).

Diretta/ Civitanova Trento (risultato finale 3-1): vincono i padroni di casa! (29 ottobre 2025)

CUNEO PIACENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che, come sempre, la diretta Cuneo Piacenza in tv sarà in chiaro su Rai Sport, con RaiPlay per la diretta streaming video, disponibile su abbonamento anche con VBTV.

DIRETTA CUNEO PIACENZA SU RAIPLAY

DIRETTA CUNEO PIACENZA (RISULTATO 1-0): PRIMO SET AI PADRONI DI CASA

Il primo set tra il Cuneo Volley e Piacenza inizia subito con importante break dei padroni di casa. Questi ultimi, infatti, si portano subito sul 5-1. Poi il mani out di Feral porta il risultato sul 6-2. Gli ospiti continauno ad avere difficoltà ,visto che il Cuneo riesce anche a portarsi sull’8-3.

Diretta/ Grottazzolina Verona (risultato finale 0-3): match senza storia (oggi 25 ottobre 2025)

Il Cuneo Volley, di fatto, controlla senza problemmi questa prima parte di questo primo game, visto che riesce ad ottenere anche un vantaggio di sette punti: 14-7. Il primo set sembra a favore dei piemontesi, ma il Piacenza si riporta sul 23-23. Il primo game va pure al Cuneo, che vince 27-25 (Agg.William Scutto)

DIRETTA CUNEO PIACENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi minuti al via della diretta Cuneo Piacenza, anche se le società sono in entrambi i casi nel frattempo cambiate possiamo osservare che le due città hanno assaporato la gioia dello scudetto nella pallavolo maschile a un anno di distanza fra loro. Nel 2009 ci riuscì Piacenza, che era stata la finalista sconfitta nelle due precedenti stagioni e finalmente riuscì a salire anche l’ultimo gradino vincendo in cinque partite una bellissima finale contro Trento andando a vincere per 2-3 in trasferta la partita decisiva il 17 maggio 2009.

Un anno più tardi fu Cuneo a coronare un inseguimento durato per anni: anche per i piemontesi il successo fu contro Trento, era però cambiata la formula dei playoff proprio quell’anno e allora Cuneo si impose per 3-1 nella finale secca contro i trentini disputata domenica 9 maggio 2010. Da allora è passata tanta acqua sotto i ponti soprattutto per i padroni di casa, che per molti anni sono rimasti lontani dai vertici: anche per questo sarà ancora più speciale la diretta Cuneo Piacenza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA SFIDA NUOVA MA ANCHE CLASSICA

I nomi delle due città evocano molti ricordi nel mondo della pallavolo maschile: la diretta Cuneo Piacenza sarà l’anticipo della quarta giornata della Superlega, si gioca oggi sabato 1° novembre 2025 con fischio d’inizio alle ore 18.00 del pomeriggio dal Palasport di Cuneo, è una sfida che possiamo considerare tutta nuova ma anche una classica.

Cuneo e Piacenza sono infatti due città con ottima tradizione nel nostro volley, negli anni recenti però solamente gli emiliani erano rimasti al vertice e la Gas Sales Bluenergy Piacenza si è tolta belle soddisfazioni, come la vittoria della Coppa Italia nel 2023 oppure la partecipazione in Champions League nella stagione successiva, raggiungendo i quarti.

Nello scorso campionato gli emiliani sono arrivati alle semifinali dei playoff scudetto, dove Piacenza è stata sconfitta dai futuri campioni di Trento. Insomma, parliamo di una delle big del nostro volley degli ultimi anni, con l’ambizione di recitare da protagonista sia in Superlega sia nella Coppa Cev, ottenuta mediante il quarto posto finale.

L’attuale società è nata in realtà nel 2018, sostituendo la precedente Pallavolo Piacenza che tra il 2006 e il 2014 aveva vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e anche due Coppe europee, l’allora Top Teams Cup e la Challenge Cup. In Emilia però la continuità è stata garantita: nel 2018 ha cessato l’attività e subito è subentrata la You Energy (il primo anno in Serie A2), discorso diverso per i padroni di casa nella diretta Cuneo Piacenza.

DIRETTA CUNEO PIACENZA: IL RITORNO DEI PIEMONTESI

Siamo ancora ad inizio stagione, quindi ne approfittiamo per parlare più della storia che dell’attualità avvicinandoci alla diretta Cuneo Piacenza. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha riportato nella massima serie una storica piazza della nostra pallavolo, ma nella città piemontese i tempi sono stati molto più lunghi rispetto a Piacenza. L’attuale società Cuneo Volley infatti è stata fondata nel 2015, è però dovuta ripartire dalla Serie B2 e per un decennio ha navigato nelle serie minori prima di ottenere nella scorsa primavera la sospirata promozione in Superolega, oltre che il successo nella Supercoppa italiana di Serie A2.

Sono dunque più lontani i gloriosi ricordi della Piemonte Volley, che dal 1989 al 2014 era rimasta consecutivamente per ben 25 anni nella allora Serie A1. Una storia molto intensa, con lo scudetto vinto finalmente nel 2010 dopo tanti tentativi sfumati, in bacheca anche cinque Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane e sette trofei europei, per almeno un paio di decenni Cuneo è stata ai vertici del volley maschile italiano e internazionale e allora stasera sarà bello assistere a una sfida nuova ma anche “classica” nella diretta Cuneo Piacenza…