DIRETTA CUNEO TALMASSONS: QUANTI BRIVIDI IN CAMPO!

La diretta Cuneo Talmassons si gioca alle ore 18:00 di domenica 16 febbraio, siamo ovviamente al Palazzo dello Sport della città piemontese e, per la 23^ giornata di volley Serie A1 2024-2025, la partita è delicatissima in chiave salvezza perché entrambe le squadre sono ancora impelagate nella corsa per evitare la retrocessione, arrivano dal turno infrasettimanale e dunque dovranno dare fondo a tutte le energie per cambiare il destino della stagione, detto comunque che la situazione di oggi ci dice che la Honda Olivero sarebbe salva mentre la Cda Volley dovrebbe scendere di categoria.

Dettagli? Non proprio, perché ormai sono rimaste solo quattro giornate da disputare nella regular season, i punti totali a disposizione sono 12 e di conseguenza i margini di errore sono ridotti al minimo: sarà importante anche verificare il calendario da qui alla fine, ma intanto la cosa più importante è vincere la diretta Cuneo Talmassons e possibilmente, discorso che vale per entrambe, provare a farlo con tre punti da mettere in saccoccia, ovviamente il fatto che le piemontesi giochino in casa le rende ancora più favorite di quanto già siano ma occhio all’orgoglio friulano, che abbiamo già visto in campo nel corso di questa stagione.

COME VEDERE LA DIRETTA CUNEO TALMASSONS IN STREAMING VIDEO TV

Appuntamento classico per la diretta tv di Cuneo Talmassons, con diretta streaming video disponibile su Rai Play oppure, a pagamento, sulla piattaforma VolleyBallworld.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA CUNEO TALMASSONS in STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CUNEO TALMASSONS: IL QUADRO IN PIEMONTE

Anzitutto, visto che come già detto la diretta Cuneo Talmassons rappresenta una sfida diretta per la salvezza, vale la pena ricordare che il match di andata a Latisana lo avevano vinto le piemontesi per 3-1, il primo dicembre: un ulteriore vantaggio per una Honda Olivero che dunque sembra davvero avere tutto dalla sua parte, è lecito ipotizzare che, in caso di seconda vittoria da parte di Cuneo, Talmassons avrebbe una rivale in meno da trascinare nella corsa perché a quel punto le piemontesi si renderebbero irraggiungibili. Poi per rimanere davvero in Serie A1 Cuneo avrebbe forse qualche punto ancora da mettere in bacheca ma saremmo ai dettagli.

Ecco allora che la diretta Cuneo Talmassons ci dà un dato importante: per quanto sia vero che anche la squadra di casa ha bisogno di vincere per allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione, certamente la palla pesa maggiormente nelle mani di un Cda Volley che da qui alla fine della regular season avrà ben poche occasioni per provare a centrare l’obiettivo. A proposito di palloni però è vero il detto che, essendo rotondi, finchè non si gioca gli scenari sono davvero tutti quelli possibili: al campo la sentenza su questa delicatissima partita di Serie A1.