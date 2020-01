Diretta Dakar 2020/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 8^ tappa (13 gennaio)

Oggi lunedì 13 gennaio la diretta Dakar 2020 vivrà la sua ottava tappa Wadi Al Dawasir-Wadi Al Dawasir. Partenza e arrivo dunque nella medesima località, ma questo naturalmente non significa che si tratterà di un semplice giro “fuori porta”. Infatti tutti i protagonisti della Dakar 2020 sono attesi ancora una volta da una fatica assai impegnativa, su di un tracciato che misurerà per tutte le categorie in gara (auto, moto, camion e quad) 716 km, di cui ben 477 km di prova speciale per la classifica più altri 239 km di trasferimento. Siamo ormai saldamente nella seconda metà della Dakar 2020, oggi anzi arriveremo a due terzi del rally più famoso del mondo in questa quarantunesima edizione effettiva che ci ha portato in Arabia Saudita, nuova sede del Rally Dakar con ambientazione più vicina a quella classica nel deserto del Sahara. Ogni giorno riserva emozioni, imprevisti e colpi di scena: dedichiamoci allora alla stretta attualità: andiamo allora a scoprire cosa riserverà ai protagonisti questa ottava fatica in Arabia Saudita, per una Dakar 2020 sempre più vicina al suo epilogo, che sarà venerdì 17 gennaio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2020

Ricordiamo ancora una volta che non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2020, che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita, che come di consueto prenderà il via all’incirca alle ore 5.00 del mattino italiano. Nel nostro Paese il principale punto di riferimento sarà Canale 20, la rete Mediaset in chiaro che dopo ogni tappa trasmetterà le migliori immagini della giornata con gli highlights a partire dalle ore 18.00 (oggi per la precisione dalle ore 18.48). La diretta streaming video della Dakar 2020 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2020: PERCORSO 8^ TAPPA WADI AL DAWASIR-WADI AL DAWASIR

Abbiamo già accennato che oggi tutte le categorie dovranno affrontare 477 km di prova speciale più altri 239 km di trasferimento, per un totale di 716 km che caratterizzeranno la diretta Dakar 2020. Chilometraggio dunque davvero notevole, anche se la sede di partenza e quella di arrivo coincideranno, come era già successo nella terza tappa a Neom. La Dakar 2020 effettuerà dunque un lungo giro attorno a Wadi Al Dawasir, già sede dell’arrivo della frazione di ieri e oggi protagonista assoluta. Per tornare alla base però ci sarà molto da faticare, in un paesaggio variegato che offrirà anche scenari di montagna, canyon e forti contrasti cromatici. Secondo le informazioni fornite dagli organizzatori, il 58% del percorso sarà su sabbia, il 23% su dune e il rimanente 19% su terra. Sarà messa a dura prova la destrezza di tutti i protagonisti della Dakar 2020, anche perché la stanchezza certamente inizia a pesare parecchio. C’è però ancora tanto da faticare, ogni errore a questo punto potrebbe essere fatale…



