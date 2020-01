DIRETTA DAKAR 2020/ Streaming video: Carlos Sainz vince in auto! (5^ tappa rally)

Carlos Sainz ha vinto la quinta tappa della Dakar 2020, disputata oggi da Al Ula ad Ha’il. Giornata memorabile dunque per lo spagnolo, dal momento che Sainz con la vittoria di tappa va anche a rafforzare in modo significativo il proprio primato nella classifica generale delle auto. Il tempo complessivo per completare la frazione odierna è stato di 3h52’01” per Sainz al volante della sua Mini, con un vantaggio di 2’56” sul qatariota Nasser Al Attiyah, che con la sua Toyota occupa la piazza d’onore anche nella generale, nella quale il suo ritardo dallo spagnolo è salito fino a 5’59”. Sempre più pesante il ritardo per tutti gli altri contendenti, a cominciare dal francese Stephane Peterhansel, terzo sia nella classifica di tappa (a 6’11” dal vincitore Sainz) sia in quella generale, dove il ritardo del transalpino dallo spagnolo ha toccato i 17’53”. Settimo posto di giornata per Fernando Alonso a 12’23” dal connazionale, per l’ex pilota Ferrari dunque ora c’è il 18° posto nella classifica generale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Non sarà possibile assistere alla diretta tv della Dakar 2020 come abbiamo già detto nei giorni scorsi, ma segnaliamo almeno due appuntamenti: il primo è quello con Mediaset 20, un canale disponibile in chiaro per tutti e che a partire dalle ore 18:00 trasmetterà gli highlights con le fasi salienti della terza tappa, poi il canale Red Bull Tv che offrirà le immagini della Dakar 2020 in diretta streaming video attraverso il portale www.redbull.tv. Ricordiamo inoltre il portale ufficiale della corsa, www.dakar.com, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili relative a questa manifestazione.

Notizie molto importanti per le moto arrivano dalla quinta tappa della Dakar 2020 Al Ula-Ha’il, che per le due ruote è ormai terminata. Tra le moto dunque la vittoria è andata all’australiano Toby Price, con un vantaggio di 1’12” sul cileno Pablo Quintanilla che si è aggiudicato la piazza d’onore; terzo posto per lo statunitense Andrew Short, il cui ritardo da Price è stato di 2’31”. Nella classifica generale resta invece al comando l’altro statunitense Ricky Brabec, che però vede ridursi a 9’06” il margine di vantaggio sullo stesso Price, naturalmente grande protagonista della giornata odierna, nella quale Brabec è stato quarto a 3’03” dal vincitore. La notizia in assoluto più significativa purtroppo però riguarda Sam Sunderland, che era in seconda posizione quando è stato costretto al ritiro dalla Dakar 2020 a causa di una brutta caduta che gli ha causato un infortunio alla schiena e alla spalla sinistra, a causa del quale è stato impossibile proseguire per Sunderland. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Nella quinta tappa della Dakar 2020 che si sta disputando in queste ore tra Al Ula e Hail, troviamo tra le auto al comando il qatariota Nasser Al Attiyah al riferimento cronometrico collocato al km 152. Al Attiyah guida con un vantaggio di 1’03” sullo spagnolo Carlos Sainz, che però sta recuperando perché il suo distacco è sceso da 2’36” dopo 51 km a 1’25” al km 103 e adesso si aggira attorno al minuto. Tra l’altro Sainz e Al Attiyah occupano le prime due posizioni anche della classifica generale virtuale, dunque la sfida si annuncia davvero intensa. Tra le moto invece abbiamo già i primi riferimenti al km 303, dove troviamo al comando l’australiano Toby Price, per una classifica più significativa però torniamo al riferimento del km 250, quando era già al comando Price, davanti al britannico Sam Sunderland e al cileno Pablo Quintanilla. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Eccoci alla diretta della Dakar 2020 per la quinta tappa di questa magnifica nuova edizione di stanza in Arabia Saudita. Anche oggi, giovedi 9 gennaio 2019 sarà l’insidioso terreno tra le regioni del Tabuk e di Ha Il a tenerci compagnia e far divertire i protagonisti delle cinque categorie di veicoli iscritti alla Dakar 2020 (e dunque quad, moto, svv, auto e camion): con la quinta frazione infatti oggi si andrà da Al Ula a Ha’ Il, al termine di un tracciato molto lungo. A rendere il tutto ancor più avvincente oggi, il percorso fissato dal comitato organizzativo, in mezzo alla sabbia del deserto arabo. Le altissime dune presenti metteranno in seria difficoltà tutti i partecipanti e perdersi e sbagliare strada sarà cosa purtroppo assai facile.

Ma diamo subito i primo elementi utili per vivere al meglio la diretta della Dakar 2020 di oggi, per la quinta tappa. Come riferito prima oggi auto, moto, quad, svv e camion partiranno tutti (sia pure con orari differenti) dalla stazione di Al Ula (arrivo della frazione di ieri), per arrivare dopo ben 353 km di prova speciale e 211 km di collegamento a Ha Il: un tracciato dunque è un poco più corto rispetto anche solo alla tappa di ieri, ma certo non più semplice. Come riferito prima, la prima e la principale difficoltà degli equipaggi presenti al via sarà non perdere l’orientamento tra le dune, che si concentreranno specialmente nel tratto finale del tracciato: le piccole alture presenti però saranno certo di aiuto per non smarrire la strada. La sabbia presente anche al via poi di certo potrebbe portare a qualche guasto meccanico imprevisto, specie per le vetture che già sono uscite malconce alle prime prove. Ricordiamo infine gli orari: facendo il giusto calcolo con il fuso orario locale, ricordiamo che moto e quad partiranno verso le ore 5.35 del mattino italiano, mentre il via di auto, camion e svv è previsto per le nostre ore 7.05.

